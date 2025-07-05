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颱風外圍環流影響 降雨漸增留意長浪

中央社／ 台北5日電

氣象署指出，今天隨颱風逐漸接近，受外圍環流影響，中南部及東半部有短暫陣雨或雷雨，南部及花東降雨的時間會比較多，並有局部大雨發生機率，中部及東北部的降雨較集中在中午過後到晚上間，北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，位於呂宋島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時增強為第4號輕度颱風「丹娜絲」（國際命名ＤＡＮＡＳ），預計週日至週一上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性，預計今天上午發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率，由於目前預報不確定性仍大，請多留意後續動態。

氣象署指出，沒下雨時氣溫仍高，各地高溫約32至35度，桃園以北、彰化及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬並多補充水分。

颱風外圍環流影響，北海岸、宜蘭、西南部及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖亦可能有長浪發生，前往海邊活動請特別注意安全。

第3號輕度颱風木恩（國際命名ＭＵＮ），中心距離台灣超過2000公里，向東北轉北進行，對台灣無影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：5日颱風外圍環流影響，環境風場為東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，雲嘉南、高屏空品區短時間達普通；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。

丹娜絲颱風

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