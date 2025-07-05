輕颱丹娜絲恐逼近 屏縣府：農漁民提早因應、勿從事水域活動

中央氣象署今凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位在東沙島海面熱帶性低氣壓，今凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS），預測未來有朝偏北再轉向北北東往台灣移動的趨勢。屏東縣府消防局提醒，適逢周休二日、暑假，請勿從事登山、戲水觀浪等易生危險活動。

氣象署說，丹娜絲颱風預計明天至下周一上半天通過台灣海峽北上機率較高，但亦有進入台灣陸地可能性，可能今天清晨至上午發布海上颱風警報，後續有發布陸上颱風警報機率，由於目前預報不確定性仍大，氣象署將密切注意其後續動態。

屏東縣府嚴陣以待，屏縣府表示，落實防汛整備，縣內17座大型抽水站、5座滯洪池、45處水位站、72處影像監視站、20處路面淹水感知器、157部大型移動式抽水機組全數整備完成，第一線人員隨時待命， 雨水下水道、區域排水及河川皆完成清疏檢查，確保暢通。已請各鄉鎮市公所同步做好防汛作業，提醒農漁民留意田間、漁塭排水，降低災害風險。

農業處提醒，農漁民注意天氣動態，善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災前田區作物、災後受損照片提供公所彙整農作物災損情況。另外在低窪、易淹水蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

漁業部分，檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

高雄區農業改良場提醒農友，現階段是高屏地區少量二期水稻正值分蘗期，提醒農友保持排水暢通，颱風過後積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再灌溉，若葉片破損，應加強防治白葉枯病。木瓜、金煌芒果、番石榴及紅龍果等正值採收期，已成熟的果實應儘速收成以減少損失；蓮霧陸續進入修剪及催花準備期，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙排水系統 。