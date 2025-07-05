丹娜絲上看中颱 高屏明天首當其衝 這些縣市依序受影響

今年第4號颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，中央氣象署將於上午8時30分發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，小心強度持續增強的丹娜絲颱風。

若依照輕颱丹娜絲目前的預測路徑，「觀氣象看天氣」表示，大約下周一凌晨2時中心位置將來到澎湖附近，因此明天白天起屏東、高雄的風雨就會逐漸增強，東南部雨勢也不小，明天下午至下周一，台南至桃園以及澎湖也會依序起風、下雨。

至於大台北、基隆、宜蘭、花蓮，「觀氣象看天氣」表示，目前來看是影響相對較小的區域。

颱風強度的部分，「觀氣象看天氣」表示，丹娜絲颱風有機會來到輕颱上限，上看中颱。

而風雨會有多強？「觀氣象看天氣」表示，由於丹娜絲颱風路徑還會有所調整，偏西一點或偏東一點，影響就會差很多。如果中心登陸或擦過陸地，中心附近就會出現相當強的風雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。