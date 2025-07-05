侵台颱丹娜絲最新路徑曝 專家估上午8時30分海警、下午中部以南陸警

今年第4號颱風丹娜絲凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來預報路徑仍將往台灣海峽內移動，強度有增強趨勢。

如果颱風移動路徑沒有特殊變化，他說，預估今天上午8時30分中央氣象署將針對台灣海峽南部先行發布海上颱風警報，今天下午到傍晚針對中部以南地區發布陸上颱風警報。

吳聖宇表示，丹娜絲颱風今天移動速度緩慢，外圍環流將為花東地區、恆春半島帶來短暫陣雨，西半部則普遍有午後熱對流雷雨，並有短時較大雨勢發生機會。

明天颱風逐漸往台灣海峽南部靠近，吳聖宇說，且明天下午起移動速度將加快，明晚到下周一上午之間經過澎湖附近海面、台灣海峽中北部一路北上，下周一午之後逐漸遠離，颱風警報也可望在下周一下午到晚間陸續解除。

依照目前降雨預報，吳聖宇表示，苗栗以南地區、澎湖地區、恆春半島、台東及花蓮等地要留意豪雨或以上等級降雨發生機會，新竹以北到大台北一帶是降雨比較少的區域。

西半部沿海、澎湖金門馬祖、恆春半島沿海、綠島蘭嶼、宜蘭東北角、基隆北海岸等地要注意強陣風發生的情況。吳聖宇表示，尤其外島的澎湖可能離颱風中心最接近，另外就是新竹到台南之間的沿岸也可能被颱風中心東側的較強風力區域掃過，強陣風現象可能會特別明顯。

吳聖宇表示，下周一下午之後風雨趨緩，後續西南風對於中部以南地區的降雨可能延續到下周一晚間。下周二之後台灣附近陷入低壓帶內，天氣將持續不穩定一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。