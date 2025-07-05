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丹娜絲來勢洶洶 西部平地、澎湖首當其衝 花東雨勢恐更大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今年第4號颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，颱風中心位置在東沙島東南方200公里處（鵝鑾鼻西南方380公里處），即將影響台灣天氣，中央氣象署預計今天將陸續發布海上、陸上颱風警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣海峽北上的趨勢大致底定，西部平地、澎湖首當其衝，花蓮、台東也要嚴加防範豪雨。長時間位於迎風面的影響下，花東的雨勢可能比西部還要大。預期下周一凌晨颱風大概是在台灣海峽中間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

輕度颱風丹娜絲位在東沙島東南方200公里處（鵝鑾鼻西南方380公里處），即將影響台灣天氣。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲位在東沙島東南方200公里處（鵝鑾鼻西南方380公里處），即將影響台灣天氣。圖／取自中央氣象署網站

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