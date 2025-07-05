快訊

畫「命債命還」圖遭押！黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈 門口變野營場

香江風情／酒樓食肆結業潮 老闆嘆：人一出生就倒數

聽新聞
0:00 / 0:00

侵台颱丹娜絲恐登陸 南部東部今防大雨 明至下周一影響最劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今年第4號輕度颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，中央氣象署表示，今晚起隨著南方太平洋高壓勢力增強，將逐漸北移經過台灣附近，明天至下周一上半天最接近，將為台灣帶來明顯風雨。不過，北移過程各模式預測分歧仍大，最新資料顯示以通過台灣海峽北上機率較高，但亦有進入台灣陸地、或由台灣東方海面北上的可能性；可能今天清晨至上午發布海上颱風警報，後續並有發布陸上颱風警報的機率。預報不確定性仍大，氣象署密切注意其後續動態。

今天隨著颱風逐漸接近台灣，受其外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。中部及東北部地區有局部短暫陣雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具。沒下雨時氣溫仍高，各地高溫仍可達32至35度，桃園以北、彰化及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率。

明天、下周一颱風影響，明天各地易有降雨，南部及東南部地區易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率。下周一西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，隨著颱風逐漸遠離，預計下半天降雨將趨緩。

下周二至下周五低壓帶影響，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後留意有局部短暫雷陣雨。下周六至14日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風 最快今清晨生成發海警

準颱風「丹娜絲」逼近 小三通泉金航線明停航

颱風丹娜絲恐生成 農業部整備：確保農產品供應穩定

當兵再等等…準颱風「丹娜絲」恐襲台 這2梯次役男延後入營

相關新聞

丹娜絲已海警今深夜陸警 氣象署：澎湖最靠近颱風中心要特別小心

西北太平洋上的今年第4號颱風丹娜絲，今天凌晨2時形成。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，氣象署預估，未來24小時，它的暴風圈...

丹娜絲颱風進逼 今5航線、19航次停航 下午4時增開1班澎湖到高雄

受丹娜絲颱風影響，交通部航港局今表示，今天共有5航線，計19航次停航。

丹娜絲逼近！玉山國家公園今早起全面封園 山友速撤離

中央氣象署已發布中度颱風「丹娜絲」海上颱風警報，玉山國家公園管理處剛剛發布公告，自7月5日上午8時30分起，全面禁止所有...

丹娜絲颱風即將侵台 氣象署上午8時30分發布海警

丹娜絲颱風今天凌晨2時生成，中心位置在東沙島東南方130公里處（鵝鑾鼻西南西方410公里處），強度有持續增強趨勢，可能對...

丹娜絲颱風接近 桃園清潔隊通611公里側溝清淤900噸

桃園市環保局表示，颱風「丹娜絲」逐漸接近台灣，新府已提前啟動防颱整備作業，針對全市114處歷年易淹地點加強清溝除淤、落葉...

颱風逼近大樹居民「剉著等」 陳其邁、邱議瑩接連會勘光電場

高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，立委柯志恩今天下午將會同黨團議員及里長會勘工地。市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。