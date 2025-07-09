豐原5死案 藍籲中央打詐 綠促揪出真凶

台中豐原發生一家五口疑遭詐騙輕生事件，市議會國民黨團昨召開記者會，詐騙無孔不入，導致善良百姓家破人亡，呼籲中央從金融延遲付款等具體措施，跨部會提解方。民進黨議員則籲警方追真相、查真凶。

國民黨團書記長李中表示，全台詐騙受理件數從2022年的2.9萬多件，去年攀升至5萬多件，警方也指黑數可能更多，因為許多受害人怕被譏笑，或像豐原王家擔心黑道報復，根本不敢說，而台灣詐騙已成產業鏈，不當利益高達數千億元。

李中表示，豐原一家五口命案，涉嫌者竟只以15萬元交保，與社會期待落差太大；而製造哏圖與偽造文書的就羈押，不成比例，司法標準令百姓失望。

李中強調，民眾到銀行存款、提款，行員問得徹徹底底，遇到數百萬、上千萬匯款金額，大開方便之門，即使民眾發現遭詐騙、急攔款項卻被告知「沒辦法」。國民黨團呼籲金管會介入，採取包括延遲付款等措施，不要讓民眾被詐騙，只有無奈加沒力。

議員黃馨慧、張瀞分、陳本添、邱愛珊認為，詐騙手法日新月異，但為暴利鋌而走險，隨後還有暴力討債，呼籲政府向地下錢莊宣戰，祭出有效措施，否則還不知有多少人受害，走上絕路。

民進黨議員張芬郁反嗆，國民黨又甩鍋，全台近年詐騙件數和金額暴增，顯示法律和警調偵查能力已無法阻止詐騙，立法院藍白居多數可強勢修法，卻不從制度、教育、預算嚴格打詐，應該督促的是國民黨立委和市長盧秀燕向詐團宣戰、檢討警方打詐作為。

議員謝志忠說，當務之急是盡速查明真相，揪出幕後黑手，告慰亡者在天之靈，還給社會一個公道，千萬不要再有任何的政治操作。