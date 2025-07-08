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王家生前曾求助…豐原五口命案 議員謝志忠以「證人」身分赴中檢作證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
豐原五口命案，台中市議員謝志忠曾接獲王家求助。圖／謝志忠提供
豐原五口命案，台中市議員謝志忠曾接獲王家求助。圖／謝志忠提供

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，檢警前後傳喚牽線的張姓美容師、團購黃金的「李團長」李姓女子列被告，由於王家生前曾找台中市議員謝志忠求助，檢方今再依證人身分通知謝到案；謝表示，他盼能儘速釐清案情，自己知無不言，全力協助。

謝志忠證實今天以「證人」身分赴中檢作證，他表示本案事關5條人命，有儘速查清還原真相必要，王家生前曾向他陳情，自己也向檢警全部清楚說明，全利協助盼能真相大白。

謝志忠日前開記者會曾提到，王家大女兒的美容師同學，以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，最後並反咬指控王家違約，導致王家背負高達500萬的債務

台中地檢署指出，對豐原五口命案「極端重視」，除已相驗5具遺體，也複訊「李團長」李姓女子依詐欺罪嫌命她15萬元交保，張姓美容師則無保請回。

承辦檢察官5日率專案小組赴王家勘查、查扣電子設備做數位還原鑑識，並調取關係人資金流向、刷卡紀錄，並迅速清查疑似參與黃金投資的林姓、黃姓及周姓3名證人。

檢方也說，外界關注王姓一家生前有無遭討債恐嚇、是否被毒害等，均全力投入查證；另王家5人遺體日前相驗後冰存中，需待退冰後才能擇期由法醫抽血鑑驗。

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