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一家五口命案牽線人美容師租的美髮店 業者：我們也是受害者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口命案，警方曾到場戒護，檢警也重回現場勘驗。圖／本報資料照片
豐原一家五口命案，警方曾到場戒護，檢警也重回現場勘驗。圖／本報資料照片

豐原一家五口命案，警方持續監控二名嫌疑人行蹤，李姓女團購主及張姓美容師生活作息如常，警方表示，就算他們繼續從事原來工作，警方也無法可管，只能密切注意兩人有無串供；美容師在豐原向美髮店租空間當工作室，這家美髮店今天聲明，不清楚對方私事，美髮店也是受害者。

這家美髮店今天在臉書聲明指出，張姓美容師的私人事情，他們不清楚，檢警在調查，希望能夠幫已逝者伸冤，該說的他們都說了，「我們畢竟也是受害者」。

王姓男子一家五口本月3日在豐原租屋處身亡，檢警依死者手機和親友證詞與民代提供資料，查出王家長女曾透過張姓女美容師同學介紹，李姓女團購主代購黃金投資，王家人疑因違約被求賠償500萬元，抵押房子又面臨暴力討債走上絕路。

專案小組4日通知張女到案，依詐欺罪嫌移送，檢方命限制住居；李女被依詐欺、恐嚇、洗錢等罪嫌移送法辦，檢方前天以15萬元交保，限制出境、出海。

據指出，張姓美容師疑似轉移地點繼續從事美容工作，李姓團購主的團購網照常營運；警方表示，2人持續重操舊業，只要有人相信他們，警方也無法限制，只能密切注意，防止二人串供。

豐原

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