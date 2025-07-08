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台中豐原5口命案 藍轟政府打詐不力、綠批甩鍋中央

中央社／ 台中8日電

台中豐原一家5口命案，檢警朝詐騙方向偵辦。國民黨台中市議會黨團今天表示，政府應該更重視打詐，不應打壓異己。民進黨台中市議會黨團則說，又是甩鍋中央的巨作。

國民黨台中市議會黨團今天召開「全力打詐！不要再搞政治惡鬥」記者會，黨團書記長李中表示，全台詐欺受理件數從2022年的2.9萬多件，去年已攀升至5萬多件。其中還有許多人根本不敢說出來，存在許多黑數，他深感台灣詐欺已形成利益高達千億元的詐欺產業鏈。

李中質疑，詐欺產業鏈已打通許多政府單位，檢察官、法官對詐欺案件也不重視。他舉例豐原一家5口命案，相關人等竟以新台幣15萬元交保。許多民眾只是為了多賺1%、2%的錢，卻陷入詐欺陷阱，呼籲金管會應介入協助，不要讓社會面對詐欺感到無力可為。

議員張瀞分、陳本添質疑政府為何如此放任詐團橫行。議員黃馨慧、邱愛珊要求儘速修法，重懲重判，更喊話中央政府應向詐欺集團、地下錢莊宣戰。

豐原5口命案，檢警相驗後初步排除他殺嫌疑，隨即成立專案小組，召開專案會議，進行搜索扣押、資料分析、證人查證、犯嫌約談等各項偵查作為，台中地檢署表示全力打詐。

5口命案死者生前曾向民進黨台中市議員謝志忠求援。謝志忠說，這是令人非常遺憾的社會悲劇，當務之急是儘速查明真相，揪出幕後黑手，已告亡者在天之靈，還給社會一個公道，千萬不要再有任何的政治操作。

民進黨團副總召張芬郁表示，「又是台中賴給清德、甩鍋中央的一大巨作」，全台近年詐欺件數和金額暴增，顯示法律和警調偵查能力，已無法阻止詐欺行為，立法院藍白多數可強勢修法法庭直播，卻不願修法從制度、教育、預算嚴格打詐，反而憑藉多數違憲亂政恣意妄為。國民黨台中市黨團該做的是督促該黨立委和市長盧秀燕找出方法向詐欺集團宣戰。

張芬郁也指出，台中市警局114年預算113億元，今年6月，台中警方受理詐欺案件2374件全台第2高，被騙金額12億全台第3多，豐原發生一家5口自殺憾事，若盧市府團隊不檢討警察打詐作為，或是增加警察預算提供資源，只會將責任推諉中央，再次顯現治市能力不足。

豐原

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