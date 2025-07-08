豐原五口命案 中市議會國民黨團籲政府別打壓異己「要打詐」

詐騙事件頻傳，台中豐原發生一家五口疑遭詐騙輕生事件，台中市議會國民黨團今召開記者會，呼籲民進黨政府不要只打壓異己，應該更重視打詐，呼籲中央政府各部會聯手提出具體解決方案。

民進黨議員張芬郁則反擊，盧市府團隊不檢討警察打詐作為，或是增加警察預算提供資源，只將責任推諉中央，再次顯現治市能力不足。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，全台詐騙受理件數從2022年的2.9萬多件，去年已經攀升至5萬多件，但黑數可能更多，因為許多人根本不敢說出來，台灣詐騙已經形成利益高達千億元的詐騙產業鏈。

李中質疑，詐騙產業鏈已打通許多單位，但檢察官卻對詐騙案件不重視，以豐原一家五口被詐騙的事件來說，主嫌竟以15萬元交保，與社會期待相差太多；詐騙犯罪刑度太低，製造梗圖與偽造文書就羈押，政府的司法標準讓百姓失望。

李中強調，民眾到銀行匯款，許多行員認真防詐，遇到數百萬、上千萬匯款金額時，銀行卻大開方便之門，甚至民眾事後發現遭詐騙、希望攔阻款項卻被告知沒辦法，呼籲金管會應介入協助，不要讓社會面對詐騙感到無力可為。

國民黨議員黃馨慧說，詐騙手法日新月異，且詐騙利益太大、刑責太輕，讓人願意鋌而走險去冒險，背後更有地下錢莊暴力討債，呼籲政府要向地下錢莊宣戰，並建議世界各國應該合作打詐，別讓詐騙集團逍遙法外。

國民黨議員張瀞分、陳本添說，台灣已成為世界的詐騙王國，詐騙是國安問題，呼籲加重詐騙刑責，嚴懲暴力討債。國民黨議員邱愛珊也說，詐騙是很丟臉的經濟產業，亂世要用重典，呼籲政府不要把精神放在打除異己， 應該要重視詐騙案件。

民進黨議員張芬郁表示，又是台中甩鍋給賴清德與中央的一大鉅作，全台近年詐騙件數和金額爆增，顯示法律和警調偵查能力，已無法阻止詐騙，立法院藍白多數可強勢修法，卻不願修法從制度、教育、預算嚴格打詐，反而憑藉多數違憲亂政恣意妄為，國民黨台中市黨團應該督促該黨立委和盧市長找出方法向詐騙集團宣戰。

張芬郁也說，台中市警局114年預算113億，今年6月，台中警方受理詐欺案件2374件全台第二高，被騙金額12億全台第三多，豐原發生一家五口憾事，若盧市府團隊不檢討警察打詐作為，或是增加警察預算提供資源，只會將責任推諉中央，再次顯現治市能力不足。