【重磅快評】人民的命都保不住 司法還敢妄想「護民主」？

台中豐原王姓一家五口疑涉入黃金詐騙，不堪鉅額欠款走上絕路。檢方複訊綽號「李團長」的李姓女子，以及王家大女兒的張姓美容師同學後，李女被諭知十五萬元交保，限制出境、出海，張女被限制住居。曾協助過王家人的台中市議員謝志忠聞訊，直呼處分太輕，要求嚴辦「害命集團」。

人民質疑司法輕縱「害命集團」還未消散，緊接著又傳出新北市發生驚悚命案：謝男因長期家暴，妻子申請保護令，日昨違反禁令回住處並再次施暴，遭警察移送新北檢，卻獲檢方無保請回。謝男疑心生不滿，隔天即開車衝撞騎車的妻子與其妹，再用長刀砍殺兩人。輿論質疑，連人命都保不住，發保護令又有何用？

以往面對輿論的質疑或批評，司法界常掛在嘴邊的一句話雖是，不宜僅由個案去做過度衍伸。但不過短短兩天，檢方卻接連遭質疑對被告的強制處分過輕，背後更牽扯著七條人命；相較之下，兩「政治憤青」對網路可蒐得的圖像，僅僅「加工」疑似血痕或添加文字揚言命債、命還，卻遭收押禁見。

不僅如此，還有網友整理出近來幾起重大案件的司法處遇：徒手挖出鄰居雙眼、交保；台大醫師三人下藥性侵、交保；無照救護車撞死人、交保；三線二星高官恐嚇案、交保；竹北教練虐童、交保（逃了）；鍾文智詐騙洗錢案、交保（逃了）；學甲88槍擊案、交保；肉商39億詐騙、交保；民進黨共諜案、交保；鄭文燦土地開發案、交保；台南正副議長賄選案、交保；台鹽綠能弊案、交保…。

更甚者，司法高舉捍衛民主公平競爭大旗，偵審所謂的罷免幽靈連署案，儘管藍綠罷團皆出現連署異狀，卻一味鎖定藍營「罷綠」；反觀「罷藍」團體卻猶如金鐘罩護身。並且，就算幽靈連署涉及偽造文書及個資法，相較執政黨接連爆出的共諜案，兩者罪責豈止天壤之別？但共諜案被告卻可輕鬆交保，國民黨地方黨部卻屢遭搜索、黨工和國會助理動輒被押。

另從人身侵害的角度來看，「政治憤青」狂言妄語的過激行為該受到嚴厲譴責，也有可能涉及恐嚇罪。然則，司法官遭恐嚇雖時有所聞，卻又有多少曾真正遭受不法之徒的身體加害？依據可查資料，似只有多年前的法官張明智遭潑硫酸、檢察官張金塗遭槍擊，以及台東翟姓檢察官遭砍傷等寥寥數件，更似未聞曾遭政治憤青傷害事件。真不知照片遭政治憤青加工的司法官，又會心生多少畏懼？

反觀家暴案件，學者明白指出「保護令會引來一顆子彈」，因為加害人在緊急保護令核發初期往往情緒激烈，此時正是最高風險期。若未同步啟動防護、輔導措施，形同將被害人置於危牆。更且，近幾年每年法院核發的保護令達兩萬餘件，每年違反保護令件數則約兩千餘件，換言之，可能有高達十分之一的被害人，係處於加害人真實威脅之中。

面對牽涉政治利益或政治性的案件，司法處遇呈現嚴重的雙標；對人身遭受威脅案件，司法認為「自己人」遭受的處境「好可怕」、所以涉案人必須收押禁見，對家暴加害人的慣習騷擾犯行卻認為沒什麼，無保請回又何妨；遭詐騙到傾家蕩產的被害人救助無門，涉詐者卻多能輕鬆交保…。

過濾顏色選邊站、自由心證無底限、高官百姓兩樣情…，這正是當朝司法正在形塑的形象，司法人員和平民百姓宛若處於兩個平行時空，更嚴重悖離了人民對司法的期待。司法沉淪至此，連人民命都已保不了，還敢奢言妄想「護民主」？