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檢再追豐原五口命案！問11證人、扣15手機 查「金流、刷卡紀錄」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中地檢署偵辦豐原五口命案，檢方今強調已查扣5死者、2涉案人共15部手機、平板電腦送鑑定，並詢問11名證人釐清案情。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦豐原五口命案，檢方今強調已查扣5死者、2涉案人共15部手機、平板電腦送鑑定，並詢問11名證人釐清案情。圖／本報資料照

台中豐原王家五口命案，檢警持續偵辦，已針對李女、張女等2名涉案人查扣3支手機，進行數位採證，另外針對5名死者持有的12部電子設備（手機、平板電腦）採證；檢方陸續詢問11名證人，釐清可能共犯，針對金流、刷卡記錄持續釐清。

台中地檢署偵辦豐原五口命案，4日持搜索票，約談李姓女子（45歲）、張姓女子（35歲）到案，分別命以15萬元交保、限制住居。

專案小組5日前往王家實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組，加速進行扣案15部電子設備的數位鑑識採證，其中12部電子設備（手機、平板）屬於5名死者，另外2支手機、1支手機分屬李女、張女，盡速調取關係人的資金流向、刷卡記錄進行交叉比對。

檢方說明，此案偵辦行動仍在持續中，已清查參與黃金投資林女、黃女、周女等3名證人到案說明投資內容，再緊接通知受理陳情市議員謝志忠、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，截至昨天為止已訪查11名證人。

台中地檢署表示，「豐原五口命案」3日案發後，由主任檢察官吳錦龍，協同檢察官汪思翰成立專案小組，召開專案會議，即刻規畫進行搜索扣押、資料分析、證人查證、約談犯嫌等各項偵查作為，務求正確、迅速還原事實真相。

檢方澄清，死者親友、民代有質疑，承辦檢察官命張女限制住居、李女15萬元的交保處分，有輕縱詐嫌之虞，也鄭重申明絕對依法查辦、從嚴訴追決心。

檢方表示，有關外界關注，死者生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡；抑或存有其他共犯等節，專案小組也已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬，並對犯罪者嚴查重懲、絕不寬貸。

命案 恐嚇 檢察官 當鋪 討債 議員 豐原 銀樓 黃金

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