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豐原五口命案女嫌犯交保後網路發文 嘆幫別人被說是壞人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口命案，李姓女團購主被檢方以15萬元交保。記者游振昇／攝影
豐原一家五口命案，李姓女團購主被檢方以15萬元交保。記者游振昇／攝影

豐原一家五口命案，嫌犯李姓女團購主昨天獲檢方以15萬元交保後在網路發文，她堅稱自己是幫別人被說成是壞人，她說認識死者王家長女前，對方早已負債，她用盡各種方式幫忙，「我拚命幫，警方卻拿著我們的命在玩」；她的發文內容，立即被王家長女好友駁斥。

王姓男子與妻、20多歲到30多歲長女、次女與么兒本月3日在豐原租屋處身亡，檢警依死者手機和親友證詞與民代提供資料，查出王家長女曾透過張姓女美容師同學介紹，李姓女團購主代購黃金投資，王家人疑因違約被求賠償500萬元，抵押房子又面臨暴力討債走上絕路。

專案小組4日通知張女到案，依詐欺罪嫌移送，檢方命限制住居；李女前晚被依詐欺、恐嚇、洗錢等罪嫌移送法辦，檢方昨以15萬元交保，限制出境、出海。

李女昨天獲交保後，發文給她代購黃金業者，文中先向業者抱歉，造成他們困擾，她說這幾天警方應會找上業者，請業者據實告訴警方，她是否常拿金塊賣給業者。

李女文中也說，她真的很無辜，去年6月底朋友介紹認識王家長女，對方一樣需幫忙清償債務，她說認識王女前，對方早已背負許多債務才請她幫忙，以她所知青年創業貸款200萬，汽車超額貸款等內容，她用盡各種方式幫忙，如今幫忙的人被認為是壞人，甚至是害死他們的壞人。

李女還以自己全家7口發誓，如果她真的要害死這家人，她也會用相同方式賠償他們，她堅稱拚命幫人，警方卻用她們的命在玩，她說如果輿論影響到孩子，她們會用相同方式告知社會，她們是無辜的，但孩子何其無辜，她怨自己不該去幫忙。

王家長女的好友看到網路文後駁斥說，「李小姐害死一家五口，妳還想出來狡辯」，男子質問李女，被害人從A銀樓買的黃金拿來這邊賣？銀樓賣銀樓，那獲利在哪？

他說王家大姐確實有200萬的貸款，是青年創業貸款，她創業賣手工蠟燭，蝦皮的成交數，加上她都會去市集擺攤，月入都有近8到10萬元；「妳說大姐債築高臺，王媽媽在去年12月就已經投入70幾萬，為何不幫女兒還錢？為何連媽媽也跟著欠妳錢？」

男子說，6月30日晚上10點56分，王家大姐最後一則訊息「我要繼續跟他們對抗」，男子感嘆「原來你的對抗是這樣子的對抗，我也會一起對抗到水落石出！」

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