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豐原命案 王家女婿嘆交保太輕憂串供

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
豐原一家五口命案，王家女婿（右二）昨以家屬身分表示李姓女子十五萬元交保太輕。圖／立委何欣純提供
豐原一家五口命案，王家女婿（右二）昨以家屬身分表示李姓女子十五萬元交保太輕。圖／立委何欣純提供

豐原王姓一家五口輕生，團購主「李團主」李姓女子昨以十五萬元交保，引發各界質疑。王家二女兒從軍的丈夫昨表示，以家屬身分認為李女交保處分「過輕」，這麼低金額交保，嫌犯在外可能串供，或其他疑慮，希望可加重嚴懲。

曾接獲王家人陳情求助的台中市議員謝志忠，也認為李姓女嫌以十五萬元交保「太輕」，他說已有多位被害人出面指控，共犯結構成形，「害了一家五條命的害命集團一定要嚴辦」。

謝志忠說，李姓女團主主導介紹王家去借高利貸，王家到他服務處陳情時，打電話催促的就是張姓美容師，一人主導被害人拿房子借高利貸幫忙討債，另一人打電話催促，「這二人不是合作關係嗎？二人現在都在外不會串供嗎？」檢察官應再考慮看看，並希望此案一定要嚴辦，他也呼籲再修法，提高詐欺罪刑責，避免再發生家破人亡悲劇。

立委何欣純昨天赴死者靈堂致意，她說檢方可能有自己考量，但很多人對此交保不以為然，認為這種處置太輕。國人非常痛恨詐騙集團，希望檢調和警察，應更積極面對解決詐騙，也呼籲國人要有投資詐騙風險觀念，一定要提高警覺。

凃婦一名廿多年好友昨天說，上月廿五日接到凃婦來電，提到可能遇到詐騙，但未詳談，幾天後得知好友全家人一起離世，難過又遺憾；他說台灣詐騙猖獗，政府真的沒辦法管嗎？數位部有做事嗎？請政府用點心思在人民身上，不要整天只想著大罷免。

豐原警分局表示，二名犯嫌經警詢移送地檢署後，正持續清查後續調查和接到檢舉資料，朝集團犯罪追查中。

何欣純 團購主 詐騙 謝志忠 豐原 高利貸

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