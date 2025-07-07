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豐原5死案 「李團長」15萬交保、限制出境出海

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇／台中報導
台中豐原一家五口疑因遭詐騙走上絕路，命案現場迄昨天仍有員警駐守，防止閒雜人靠近。記者游振昇／攝影
台中豐原一家五口疑因遭詐騙走上絕路，命案現場迄昨天仍有員警駐守，防止閒雜人靠近。記者游振昇／攝影

台中市豐原區王姓一家五口輕生案，外界質疑是因黃金投資遭詐騙，警方前晚將綽號「李團長」的團購主李姓女子依詐欺、恐嚇、洗錢等罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後命十五萬元交保，限制出境、出海。

台中地檢署昨發聲明，此案源自親友間輾轉介紹財務投資，去年六月間起延續至今，最終衍生糾紛導致發生此案事故。

檢方強調，此案不排除有其他共犯，認李女涉犯詐欺罪，但無羈押必要；對於所涉各方說法、各項疑點，專案小組會盡速釐清，將「積極查辦、毋枉毋縱」，持續深入調查務求還原事實真相。

王姓男子與凃姓妻子、廿到卅歲不等長女、次女與么兒，三日被發現在租屋處身亡，檢警根據死者手機、王家親友證詞，查出王家大女兒透過張姓女美容師同學介紹，李姓團購主居中操作代購黃金投資；王家人疑因違約被要求賠償五百萬元，又面臨暴力討債等威脅，走上絕路。

案發次日，台中地檢署指揮重案支援中心檢察事務官和豐原警分局、台中市刑警大隊搜索保全證據，並通知四十五歲李姓女子、卅五歲張姓女子到案說明。

張女訊後在四日被檢方依涉犯詐欺取財罪嫌，命限制住居。

李女四日、五日接受警方詢問，多次因身體不適就醫治療，五日晚間才完成警詢移送地檢署，檢察官漏夜訊問至六日凌晨，命她十五萬元交保，限制出境、出海。

李女是負責代購黃金的團購主，據了解在警方調查時回答問題很慢，常思考很久才說「沒有」、「不是」。她否認有詐欺犯行，堅稱沒有強迫任何人投資，反而是在幫別人投資獲利。

承辦檢察官五日也率警方重返王家住所實地勘查，檢視現場遺留事證，要求掌握全案鑑識、分析速度及進度。王家住處則由制服員警在大門口戒備，避免任何人靠近。

台中地檢署表示，此案受社會輿論高度關注，審酌公共利益之維護，與合法權益之保護，認有說明必要，依偵查不公開作業辦法，對外說明。

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