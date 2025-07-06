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豐原五口命案 檢警二度重回現場勘查採證

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口命案檢警重視，二度重回命案現場勘查採證，制服員警在大門外戒備。記者游振昇／攝影
豐原一家五口命案檢警重視，二度重回命案現場勘查採證，制服員警在大門外戒備。記者游振昇／攝影

台中豐原一家5口疑因遇投資詐騙和暴力討債，集體死亡，此案受到社會高度重視，檢警也重視命案肇因，二度重回命案現場勘查採證，制服員警在大門外戒備，附近居民議論，但不敢太靠近該棟透天店面。

一家5口在豐原區1棟透天店面內2樓房間死亡，留下4張書信，該屋小兒子2天沒上班，工廠主管到場報案，並會同房東和當地里長請鎖匠開門，發現5人已死亡，遺體整齊排列在床上和地面。

台中地檢署檢察官指揮台中市警局豐原分局、刑事警察大隊共組專案小組，前天持搜索票搜索，並陸續將2名女嫌犯通知到案，持續追查是否有其他被害人和共犯。

檢察官二度率刑警到命案現場勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組掌握並深入採證，並提出分析進度。

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