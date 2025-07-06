「李團長」涉詐逼死五口之家 15萬交保 輿論炸鍋 中檢：勿枉勿縱

台中市豐原區王姓男子一家五口，疑遭詐騙背負500萬元債務，3日陳屍住處，檢警在4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，檢方今天凌晨訊畢後，命以15萬元交保，限制出境、出海，中檢說明，此案會儘速釐清、毋枉毋縱。

台中地檢署今天中午發聲明指出，此案受社會輿論高度關注，將「積極查辦、毋枉毋縱」，持續深入調查務求還原事實真相，經審酌公共利益之維護，與合法權益之保護，認有說明必要，依偵查不公開作業辦法，對外說明。

中檢表示，有關「豐原五口命案」涉及不法案件，案發後檢察官已指揮重案支援中心檢察事務官、豐原警分局、台中市刑大共組專案小組，4日持搜索票在豐原區二處所執行，即時保全涉案證據。

4日由警方通知李女（45歲）、張女（35歲）等2涉案人到案，檢察官4日夜間訊問張女後，以其涉犯詐欺取財罪嫌，命限制住居。

檢方指出，李女4日、5日接受警方詢問，多次因身體不適，由警方陪同就醫治療，5日晚間完成警詢後，接受檢方訊問，檢察官漏夜訊問至6日凌晨，認李女涉犯詐欺取財等罪嫌，命以15萬元，限制出境、出海。

承辦檢察官另在5日上午，率同專案小組前往王家住所實地勘查，全面檢視現場遺留事證，並指示專案小組掌握全案鑑識、分析速度及進度。