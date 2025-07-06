快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／被控害豐原一家五口輕生 關鍵女嫌堅稱沒害人 都幫別人獲利

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口輕生，疑因投資詐騙案走上絕路，關鍵李姓女子今天被檢察官以15萬元交保。記者游振昇／翻攝
豐原一家五口輕生，疑因投資詐騙案走上絕路，關鍵李姓女子今天被檢察官以15萬元交保。記者游振昇／翻攝

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙暴力討債背負500萬元債務一起輕生，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；據了解，她向檢警都否認自己有詐欺犯行，堅稱沒有強迫投資黃金，她反而是在幫別人投資獲利。

檢警4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，檢方今天凌晨訊畢後，命以15萬元交保，限制出境、出海。

李女在剛開始調查中先以身體不適要休息或需就醫未完成筆錄，後來在檢警調查過程回答問題很慢，思考很久才說「沒有」，「不是」，面對死者以外被害人和證人指控，她都否認詐欺，還堅稱都在幫別人投資獲利，沒有犯罪。

檢警調查，王姓男子（62歲）與凃姓妻子（63歲）、長女（35歲）、次女（34歲）、么兒（28歲）租賃在豐原區一間透天厝，王姓夫妻軍用品，3日因王男么兒未到工廠上班，報請後找鎖匠破門發現王男一家五口已陳屍在透天厝二樓，死因為一氧化碳中毒身亡，檢方排除外力介入。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞追查，發現王家長女在近月間，透過從事美容師的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，由綽號「李團長」的李姓女子負責統籌，因會匯回本金與每次數千元手續費，王家長女邀約全家人參與。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

豐原

延伸閱讀

豐原五口之家遇詐命殞...涉案「李團長」今凌晨15萬交保

豐原五口命案 「李團長」佯稱團購拉群 警不排除詐團「養套殺」手段

豐原一家五口命案 關鍵的「美容師同學」涉詐欺遭限制住居

「黃金代購詐騙」導致全家輕生！專家：合法只有3管道正確觀念看這2人

相關新聞

豐原五口之家遭詐命案 他曝1類人最容易被詐團盯上

台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步引誘王家步入陷阱。對此，財經專欄作家股人阿勳也有感而發道，許多詐騙案件並非由陌生人下手，反而往往來自最親近、最讓人放下戒心的對象，而從事詐騙行為的人不一定是出於經濟困境，更多時候是因為貪婪與道德淪喪。

豐原一家五口被詐團害命女嫌15萬交保 市議員謝志忠喊太輕

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙背負500萬元債務，同在租屋處輕生案，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；這家人曾向台中...

豐原五口之家遇詐命殞...涉案「李團長」今凌晨15萬交保

台中市豐原區王姓男子一家五口，疑遭詐騙背負500萬元債務，3日陳屍住處，檢警在4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團...

獨／被控害豐原一家五口輕生 關鍵女嫌堅稱沒害人 都幫別人獲利

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙暴力討債背負500萬元債務一起輕生，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；據了解，她向檢警...

豐原五口命案／「養套殺」詐騙手法 先給甜頭→誘投重金→榨乾資產

王姓一家五口輕生，檢警發現他們疑遭設局詐騙，最終背負高達五百萬元債務，又不斷被暴力逼債，走上絕路。警方指這是常見的「養套...

豐原一家五口遭逼債四處湊錢 女團購主暗示殺人

台中市豐原區王姓一家五口輕生，警方鎖定王家大女兒的同學張姓美容師及綽號「李團長」的女團購主，並傳彰化某當鋪老闆詢問，釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。