獨／被控害豐原一家五口輕生 關鍵女嫌堅稱沒害人 都幫別人獲利

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙暴力討債背負500萬元債務一起輕生，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；據了解，她向檢警都否認自己有詐欺犯行，堅稱沒有強迫投資黃金，她反而是在幫別人投資獲利。

檢警4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，檢方今天凌晨訊畢後，命以15萬元交保，限制出境、出海。

李女在剛開始調查中先以身體不適要休息或需就醫未完成筆錄，後來在檢警調查過程回答問題很慢，思考很久才說「沒有」，「不是」，面對死者以外被害人和證人指控，她都否認詐欺，還堅稱都在幫別人投資獲利，沒有犯罪。

檢警調查，王姓男子（62歲）與凃姓妻子（63歲）、長女（35歲）、次女（34歲）、么兒（28歲）租賃在豐原區一間透天厝，王姓夫妻軍用品，3日因王男么兒未到工廠上班，報請後找鎖匠破門發現王男一家五口已陳屍在透天厝二樓，死因為一氧化碳中毒身亡，檢方排除外力介入。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞追查，發現王家長女在近月間，透過從事美容師的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，由綽號「李團長」的李姓女子負責統籌，因會匯回本金與每次數千元手續費，王家長女邀約全家人參與。

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