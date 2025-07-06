豐原五口之家遭詐命案 他曝1類人最容易被詐團盯上

台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步引誘王家步入陷阱。對此，財經專欄作家「股人阿勳」有感而發表示，許多詐騙案件並非由陌生人下手，反而往往來自最親近、最讓人放下戒心的對象，而從事詐騙行為的人不一定是出於經濟困境，更多時候是因為貪婪與道德淪喪。

「股人阿勳」在臉書發文表示，有些人披著朋友或親人的外衣，引導受害者走入陷阱，事後即使被質疑，也能裝作無辜推稱「我也是受害者」，然而真相往往不那麼單純。「股人阿勳」強調，真正會下手騙人的，往往不是最困苦的人，而是那些見錢眼開、毫無道德底線的社會敗類，「你以為他是可憐人，事實上他只是個壞人」。

股人阿勳進一步表示，要有效遏止詐騙蔓延，除了檢討現行法令與加重刑責，更要徹底清除整條犯罪鏈。他點名像是協助提領的車手、出借帳戶的民眾等，這些人並非毫無責任的「小角色」，而是整個詐騙生態系中的一環，若不從源頭下手，只會陷入「抓了一批又來一批」的輪迴。

針對豐原五口命案，有銀行員揭露就是遭「地面師」詐騙，即以投資黃金為由，引誘被害人拿房產抵押買金，所有資產全被騙走。

這些「地面師」通常以房產為詐騙目標，或是假買賣、真詐騙，或以高報酬投資為餌，釣出被害人抵押房產，或蒐羅過世獨居老人資料，偽造遺囑、移轉房產。房產詐騙手法五花八門，共同點就是集團作案，分工明確。

「地面師」案與電信隔空詐騙不同的是，可能穿針引線者「就在你身邊」，甚至還由里長、警員、律師、當鋪老闆等真實出演實境秀，被害人更難鑑別真偽。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980