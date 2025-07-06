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豐原一家五口被詐團害命女嫌15萬交保 市議員謝志忠喊太輕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口被詐團害命案，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保。記者游振昇／翻攝
豐原一家五口被詐團害命案，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保。記者游振昇／翻攝

台中豐原王姓男子一家五口疑遭詐騙背負500萬元債務，同在租屋處輕生案，李姓女嫌今天被檢察官以15萬元交保；這家人曾向台中市議員謝志忠陳情求助，謝志忠今天聽到15萬元交保馬上說「太輕」，他說已有多位被害人出面指控，共犯結構成形，這家5條命的害命集團一定要嚴辦。

檢警在4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，檢方今天凌晨訊畢後，命以15萬元交保，限制出境、出海。

台中市議員謝志忠3日曾開記者會，說明王姓一家人求助過程，並公開與凃姓媽媽的LINE對話，及6月25日下午2時37分至3時48分，共72分鐘的監視錄影帶提供給警方，要求警方盡速釐清事情真相，揪出幕後黑手，給家屬與社會大眾一個交代。

謝志忠表示，王姓一家五條人命因投資詐騙高利暴力而走上絕路，這是社會不應承受的悲劇，他今天聽到二名女嫌犯被無保和15萬元交保，他說太輕，此案一定要嚴辦，他也呼籲再修法，提高詐欺罪刑責，避免再發生家破人亡悲劇。

檢警調查，王姓男子（62歲）與凃姓妻子（63歲）、長女（35歲）、次女（34歲）、么兒（28歲）租賃在豐原區一間透天厝，王姓夫妻軍用品，3日因王男么兒未到工廠上班，報請後找鎖匠破門發現王男一家五口已陳屍在透天厝二樓，死因為一氧化碳中毒身亡，檢方排除外力介入。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞追查，發現王家長女在近月間，透過從事美容師的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，由綽號「李團長」的李姓女子負責統籌，因會匯回本金與每次數千元手續費，王家長女邀約全家人參與。

凃婦的一名20多年好友今天表示，他上月25日接到對方電話，提到可能遇到詐騙，但未詳談，沒想到幾天後獲知好友全家人一起離世消息，他難過又遺憾，他說台灣詐騙猖獗，政府真的沒辦法管嗎，數位部有做事嗎，請政府用點心思在人民身上，不要整天只想著大罷免。

豐原警分局表示，二名嫌犯警詢移送地檢署後，今天將清查近日內調查和接到檢舉資料，不排除還有共犯和被害人，也朝集團犯罪方向追查中。

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台中市議員謝志忠說，豐原一家五口被詐團和暴力討債害命，已有多位被害人出面指控。圖／台中市議員謝志忠提供
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