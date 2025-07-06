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豐原五口之家遇詐命殞...涉案「李團長」今凌晨15萬交保

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豐原五口之家遇詐命殞...涉案「李團長」今凌晨15萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市李姓女子涉以代購黃金，詐騙豐原王家，鬧出5死悲劇，李女5日晚間被警方以詐欺等罪，移送台中地檢署。圖／本報資料照
台中市李姓女子涉以代購黃金，詐騙豐原王家，鬧出5死悲劇，李女5日晚間被警方以詐欺等罪，移送台中地檢署。圖／本報資料照

台中市豐原區王姓男子一家五口，疑遭詐騙背負500萬元債務，3日陳屍住處，檢警在4日、5日陸續將涉案張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，檢方今天凌晨訊畢後，命以15萬元交保，限制出境、出海。

台中地檢署表示，此案不排除有其他共犯，但檢方訊問後，認李女涉犯詐欺罪，無羈押必要，命以15萬元交保，限制出境、出海，後續指揮豐原警分局，持續釐清案情。

檢警調查，王姓男子（62歲）與涂姓妻子（63歲）、長女（35歲）、次女（34歲）、么兒（28歲）租賃在豐原區一間透天厝，王姓夫妻軍用品，3日因王男么兒未到工廠上班，報請後找鎖匠破門發現王男一家五口已陳屍在透天厝二樓，死因為一氧化碳中毒身亡，檢方排除外力介入。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞追查，發現王家長女在近月間，透過從事美容師的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，由綽號「李團長」的李姓女子負責統籌，因會匯回本金與每次數千元手續費，王家長女邀約全家人參與。

不過李女等人疑以王家的帳戶被列為警示帳戶為由，指控王家人違約，要求王家賠償500萬元，李女疑帶王家到地下錢莊、當鋪，抵押公寓、汽機車等財物，用來還債。

王家的胡姓友人在案發後也向媒體揭露，李女對王家次女施壓，若不還債，丈夫、胞兄將會鬧事，還暗示會找精神病患者、「殺人也不會有事」，把王家逼上絕路。

豐原警分局4日約談李女到案，李女以身體不適為由，要求休息，5日晚間9時許，警方才將李女依詐欺、洗錢、恐嚇等罪，移送台中地檢署，李女面對記者詢問「你是詐騙集團嗎」，不發一語。另外涉案的張姓美容師，檢方在4日訊問後，命限制住居。

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豐原

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