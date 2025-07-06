豐原五口命案／養套殺詐騙手法 先給甜頭 誘投重金 榨乾資產

王姓一家五口輕生，檢警發現他們疑遭設局詐騙，最終背負高達五百萬元債務，又不斷被暴力逼債，走上絕路。警方指這是常見的「養套殺」手法，先讓受害人嘗到甜頭，讓他們逐步提高投入金額，最後以違約為由榨乾受害人資產。

台中市議員謝志忠表示，王家稱因信任大女兒的同學，參與「刷卡代購黃金」計畫，每刷卡十五萬購買金豆，可獲三千元退佣，且對方會在信用卡結帳日前代為繳清，王家以為穩定獲利。

當對方遭銀行列為警示帳戶，王家帳戶也被凍結，詐騙集團隨即以違約為由要求王家賠償五百萬元。王家迫於壓力只得開出支票，並將名下公寓抵押，向地下錢莊借兩百萬元，每月需支付八萬元高額利息，小兒子也不得不申辦信貸以應付債務。

警方指出，該詐團的目標是受害人的信用卡額度、黃金與違約金。詐團先以「幫忙刷卡代購黃金」吸引被害人進場，藉由準時退佣與代繳款項建立信任，進一步擴大刷卡額度。受害人信用額度被「養大」後，詐團拿走黃金，留下高額卡費與違約壓力，逼使受害人借貸、抵押財產。

另一名受害者A女昨也控訴遭詐團設局。她經張姓美容師介紹，結識「李團長」，李女初期協助她解決部分債務，並主動幫忙繳清貸款，藉此取得信任。李女隨後邀A女加入「團購群組」，要她借車貸、資金周轉後購買金豆與民生用品。

A女坦言，起初幾次確實拿到三千元退佣金，但投入逾百萬元後，李女開始遲延付退佣，甚至未幫忙繳納金費。

A女說，後期李女以「幫忙還卡債」為由，要求她以抵押汽車等方式籌資，再用來刷卡購金以取得更多退佣，投入團購貨款，甚至還曾暗示要她介紹新對象進入團購計畫，幸好自己「還沒被收網」。