豐原五口命案 遭逼債四處湊錢

台中市豐原區王姓一家五口輕生，警方鎖定王家大女兒的同學張姓美容師及綽號「李團長」的女團購主，並傳彰化某當鋪老闆詢問，釐清王家房產抵押與借款過程。市警豐原分局昨晚依詐欺、恐嚇、洗錢防制法等罪嫌將李女移送台中地檢署複訊，她面對媒體鏡頭一語不發。

王家大女兒因熟識的張姓美容師同學介紹，加入「代購黃金」ＬＩＮＥ群組，開始刷卡買黃金，再轉交張女，由團購主「李團長」統籌操作，並匯還本金與每次數千元手續費。初期運作順利，王女認為獲利穩定，全家一同參與。

但今年六月，詐團遭列警示帳戶，對方反過來以「違約」為由，要求王家賠償五百萬。此時，李女再度現身，親自帶王家人到地下錢莊，以王父名下公寓抵押借款二百萬元，光月息就高達八萬。

王家胡姓友人昨提供與二女兒的ＬＩＮＥ對話給警方，曝光全家人被瘋狂追債，到處向友人湊錢「一、二萬也好」、「好想死一死算了，好累！」。胡表示，二女兒說遭勒索、恐嚇，全家崩潰。

胡指出，李女不僅親自對二女兒施壓，還搬出「丈夫」與「哥哥」威嚇王家，甚至在簡訊中編造劇情，稱她的丈夫因幫王家對她大罵髒話，李女還說哥哥找到一名「精神病患者」，揚言去王家鬧事，暗示「精神病殺人也不會有事」，王家人驚恐不安。

王家二女兒在訊息中寫下「我今天先處理廿萬給他們了，明天十六，我極限了。」

胡勸二女兒，王家應該報警，但二女兒說，姊姊認為報警會越來越複雜，到不可收拾的地步，因此先向議員求助，也一度到派出所諮詢。因對方找人到家裡經營的軍用品社鬧，生意做不下去，王家選擇不報警處理。

七月一日下午，李女疑因討債不成，親赴當鋪打聽王家姊妹下落，過程被監視器拍下，但此刻王家五口可能已輕生，她因未獲回應，悻悻離去。

警方前晚將張女依詐欺罪嫌移送中檢，檢察官複訊後命限制住居。李女昨日續訊，兩度稱身體不適要求休息，警方昨晚才將她移送中檢。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線