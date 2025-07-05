影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，警方破解王家大女兒手機，掌握重要關係人張姓美容師同學、團購黃金的「李團長」李姓女子；警方今深夜依詐欺、洗錢及恐嚇等3罪嫌，將李女移送，她低頭遮臉面對詢問不發一語。

市議員謝志忠表示，王家大女兒的美容師同學，以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，最後並反咬指控王家違約，導致王家背負高達500萬的債務。

檢警調查，王家大女兒經熟識的張姓美容師介紹加入「代購黃金」LINE群組，開始刷卡買黃金，再轉交張女，由團購主「李團長」統籌操作，並匯還本金與每次數千元手續費，王女認為獲利穩定，全家也一起參與。

後來對方所有帳戶被列為警示帳戶，就以違約為由要求王家賠償500萬元，李女就帶著王家人到地下錢莊以公寓押借200萬元，利息高達8萬元，6月23日王姓姐妹晚上8點多前去豐原的當舖典當車子、機車。

今天有王家的1名胡姓友人出面，表示李女不僅親自對王家二女兒施壓，還搬出丈夫、哥哥威嚇，聲稱哥哥找到1名「精神病患者」，揚言去王家鬧事，更暗示「精神病殺人也不會有事」，王家人驚恐不安。

豐原分局原預計昨天約談李女到案詢問後將移送檢方複訊，但李數度以身體不適為由要求休息，直到今晚9點多才做完警詢筆錄，依詐欺、洗錢及恐嚇等3罪嫌將她移送，晚間9點52分抵達台中地檢署，李女面對詢問低頭、遮臉，ㄧ語不發。

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