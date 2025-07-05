聽新聞
0:00 / 0:00

影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
豐原一家五口遇詐騙走上絕路，警方通知關鍵的「李團長」李女（中）到案，今晚依詐欺等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。記者曾健祐／攝影
豐原一家五口遇詐騙走上絕路，警方通知關鍵的「李團長」李女（中）到案，今晚依詐欺等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。記者曾健祐／攝影

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，警方破解王家大女兒手機，掌握重要關係人張姓美容師同學、團購黃金的「李團長」李姓女子；警方今深夜依詐欺、洗錢及恐嚇等3罪嫌，將李女移送，她低頭遮臉面對詢問不發一語。

市議員謝志忠表示，王家大女兒的美容師同學，以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，最後並反咬指控王家違約，導致王家背負高達500萬的債務。

檢警調查，王家大女兒經熟識的張姓美容師介紹加入「代購黃金」LINE群組，開始刷卡買黃金，再轉交張女，由團購主「李團長」統籌操作，並匯還本金與每次數千元手續費，王女認為獲利穩定，全家也一起參與。

後來對方所有帳戶被列為警示帳戶，就以違約為由要求王家賠償500萬元，李女就帶著王家人到地下錢莊以公寓押借200萬元，利息高達8萬元，6月23日王姓姐妹晚上8點多前去豐原的當舖典當車子、機車。

今天有王家的1名胡姓友人出面，表示李女不僅親自對王家二女兒施壓，還搬出丈夫、哥哥威嚇，聲稱哥哥找到1名「精神病患者」，揚言去王家鬧事，更暗示「精神病殺人也不會有事」，王家人驚恐不安。

豐原分局原預計昨天約談李女到案詢問後將移送檢方複訊，但李數度以身體不適為由要求休息，直到今晚9點多才做完警詢筆錄，依詐欺、洗錢及恐嚇等3罪嫌將她移送，晚間9點52分抵達台中地檢署，李女面對詢問低頭、遮臉，ㄧ語不發。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

豐原一家五口遇詐騙走上絕路，警方通知關鍵的「李團長」李女（中）到案，今晚依詐欺等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。記者曾健祐／攝影
豐原一家五口遇詐騙走上絕路，警方通知關鍵的「李團長」李女（中）到案，今晚依詐欺等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。記者曾健祐／攝影

豐原

延伸閱讀

豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

豐原王家投資黃金遭詐騙逼死 警方表示是標準「養套殺」詐騙手法

豐原五口命案 「李團長」佯稱團購拉群 警不排除詐團「養套殺」手段

相關新聞

豐原一家五口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警方傳喚當舖老闆到案

豐原王家五口命案加緊辦案腳步，關鍵嫌疑人李姓女團購主今天接受警訊，一再表示身體不適要休息，警方也傳喚彰化一家當鋪老闆前來...

豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊

台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步王家步入陷阱...

豐原五口命案／養套殺詐騙手法 先給甜頭 誘投重金 榨乾資產

王姓一家五口輕生，檢警發現他們疑遭設局詐騙，最終背負高達五百萬元債務，又不斷被暴力逼債，走上絕路。警方指這是常見的「養套...

豐原五口命案 遭逼債四處湊錢

台中市豐原區王姓一家五口輕生，警方鎖定王家大女兒的同學張姓美容師及綽號「李團長」的女團購主，並傳彰化某當鋪老闆詢問，釐清...

影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，警方破解王家大女兒手機，掌握重要關係人張姓美容師同學、團購黃...

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

台中市王家5口輕生案，王家友人胡男今出面證明，王家姊姊曾數次求救，6月就被密集追債，「全家都被榨光了」「黃金他們拿走了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。