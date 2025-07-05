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豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊
台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步引誘王家步入陷阱，甚至恐嚇王家人進一步向地下錢莊借貸，豐原分局晚間依詐欺恐嚇及洗錢防制法等罪嫌移送檢方複訊。
隨著專案小組兩天的持續追查，豐原王姓一家五口集體輕生案，案情已逐漸明朗，警方表示，經過今天一整天共傳喚5名關係證人到案說明後，初步已明白整個案件的架構，由於要比對證人證詞後，再一一偵訊李女，加上今天銀行單位沒有上班，因此從早到晚耗費很多時間。
豐原警方透露，專案小組鎖定王家大女兒的張姓美容師同學及李姓女團長，除已先後移送兩女至檢方複訊外，也同步傳喚李女先生、兩家當舖老闆及證人胡男、A女共5人到案，全力釐清代購團吸取下線成員的操作，以及王家房產、汽機車抵押與借款的過程。
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