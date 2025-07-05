快訊

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
結束兩天的偵訊，豐原一家五口命案主嫌李姓女代購團長，晚間移送台中地檢署複訊。記者黑中亮／攝影
結束兩天的偵訊，豐原一家五口命案主嫌李姓女代購團長，晚間移送台中地檢署複訊。記者黑中亮／攝影

台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步引誘王家步入陷阱，甚至恐嚇王家人進一步向地下錢莊借貸，豐原分局晚間依詐欺恐嚇及洗錢防制法等罪嫌移送檢方複訊。

隨著專案小組兩天的持續追查，豐原王姓一家五口集體輕生案，案情已逐漸明朗，警方表示，經過今天一整天共傳喚5名關係證人到案說明後，初步已明白整個案件的架構，由於要比對證人證詞後，再一一偵訊李女，加上今天銀行單位沒有上班，因此從早到晚耗費很多時間。

豐原警方透露，專案小組鎖定王家大女兒的張姓美容師同學及李姓女團長，除已先後移送兩女至檢方複訊外，也同步傳喚李女先生、兩家當舖老闆及證人胡男、A女共5人到案，全力釐清代購團吸取下線成員的操作，以及王家房產、汽機車抵押與借款的過程。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

結束兩天的偵訊，豐原一家五口命案主嫌李姓女代購團長，晚間移送台中地檢署複訊。記者黑中亮／攝影
結束兩天的偵訊，豐原一家五口命案主嫌李姓女代購團長，晚間移送台中地檢署複訊。記者黑中亮／攝影

團購主 恐嚇 詐欺 詐騙 豐原

延伸閱讀

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

豐原五口命案 「李團長」佯稱團購拉群 警不排除詐團「養套殺」手段

豐原一家五口命案 關鍵的「美容師同學」涉詐欺遭限制住居

台中豐原5口陳屍家中 1名關係人改列犯嫌移送

相關新聞

豐原一家五口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警方傳喚當舖老闆到案

豐原王家五口命案加緊辦案腳步，關鍵嫌疑人李姓女團購主今天接受警訊，一再表示身體不適要休息，警方也傳喚彰化一家當鋪老闆前來...

豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊

台中豐原王姓一家五口集體輕生案震驚社會，綽號「李團長」的李姓女團購主，涉嫌以假投資黃金、真詐騙的手法，一步步王家步入陷阱...

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

台中市王家5口輕生案，王家友人胡男今出面證明，王家姊姊曾數次求救，6月就被密集追債，「全家都被榨光了」「黃金他們拿走了，...

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

豐原王家5口命案，警方昨天鎖定美容師同學張女及李姓女團長到案後，案情逐漸明朗，在案件中的角色為團購主，也是一步步向王家介...

豐原王家投資黃金遭詐騙逼死 警方表示是標準「養套殺」詐騙手法

豐原一家五口命案中，由於王家人疑似是遭熟人設局，才落入團購黃金的假投資真詐騙圈套，最終欠下5百萬債務走上絕路，警方表示這...

豐原五口命案 「李團長」佯稱團購拉群 警不排除詐團「養套殺」手段

台中市豐原一家五口命案，豐原警方表示，李女（團購團長）一度拒絕夜間偵訊後，突稱身體不適經送醫治療一夜後，今天上午繼續接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。