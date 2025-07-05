豐原一家五口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警方傳喚當舖老闆到案

豐原王家五口命案加緊辦案腳步，關鍵嫌疑人李姓女團購主今天接受警訊，一再表示身體不適要休息，警方也傳喚彰化一家當鋪老闆前來，以了解王家長女如何在李女的介紹下，抵押父親所有的一間公寓辦理借款。

彰化當鋪老闆下午也被警方傳喚到案，一度透露是李女介紹王家女兒去他那邊辦理房子借款，甚至願意前幾個月不收利息，以此建議王家不如把房子賣掉，但如何配合李女進行房屋抵押借款的細節，他並不想多說，便走進警方偵訊室一直未出來。

一位熟識王家長女及妹妹的胡姓男友人，今天也在市議員謝志忠聯絡下，前來警方陳情說明案情，同時出示李女和王家大姐的對話，指控李女一再恐嚇王家，讓王家在極度驚慌中籌錢度日，最後走上不歸路。

胡男最氣憤的是，李女為讓王家順利還錢，先後搬出她的老公和哥哥來威脅王姊，而且1人飾3角，其實完全都是她的話術，6月間傳簡訊給王家姊妹，謊稱她老公不滿她這麼幫王家，還曾借錢給王家，結果落得拿不回錢的下場，她認識老公30年來，從不罵她髒話，有次卻在診所大罵她三字經，大聲到連護士都出言制止。

胡男並出示一則「王家姊姊被李女恐嚇 找神經病來殺人」留言指出，李女老公扮黑臉罵髒話外，李女哥哥更找到有精神病的人在王家附近等了，他進去一定是把你家隨意砸，更說有精神病的人，殺人也不會有錯，來以此恐嚇王家一家人陷入恐慌警嚇之中。

胡男更指出，王家大女兒熟識張姓女同學，在完全信任和利誘下，全家人都加入刷卡代購黃金的行列，並從中賺取佣金，不料之後就遭對方訛詐違約，莫名其妙地陸續的欠下至少500萬元，盡管王家每個人都有正常工作收入，最終即使把汽車、機車拿去典當，仍不夠還債。

王女在簡訊中說，「我今天先處理20萬給他們了，明天16，我極限了。我明天一個16一個23，好想死一死算了，好累。但這些事太複雜我知道，但我不能讓家人受傷，他們都有年紀了，這段期間我看他們吃也吃不好，所以也睡不好的我只能扛下來，每天生活在被逼債的痛苦陰影下。

胡男說，王家全家人都相信李女的話，才會陷入嚴重恐慌，不知哪一天真的會有精神病的人上門，在不斷被逼債壓力之下，情緒大崩潰，最後不幸走上絕路，他主動將向警方全托盤說出，只想讓惡人行徑無所遁形。

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