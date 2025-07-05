「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇
台中市王家5口輕生案，王家友人胡男今出面證明，王家姊姊曾數次求救，6月就被密集追債，「全家都被榨光了」「黃金他們拿走了，卻要我們補錢」「真想死了算了」妹妹透露，「姐姐想扛下一切」，最後卻變成一家五口一起輕生的悲劇。
6月18日，王姊跟胡姓友人詢問能否週轉借錢？因為「當天需要湊到36萬元，只湊到5萬塊，快要瘋了」。王姊強調，「事情變得太複雜，我不能讓我家人受傷，他們都有年紀了，吃不好睡不好，只能扛下來，對方就是要錢，但也不給談的機會」。
以下是王家二女兒與胡先生的Line部分對話：
王家二女兒跟胡男對話。
胡：李xx台中地院，一堆詐欺…去查
王：對啊，因為之前過年聯絡不到人，家裡辦喪事，有別人去告他。
胡：沒，這個有受理才有登錄。家裡辦喪事手機跟著死人放進冰箱？「不然都不回想也知道唬人的」
王女：她被告，然後我媽跟她銀行來往支票那些，也被牽連變成警示戶。本來說好再談和解，已經在跑流程了。
胡：你家親人過世，你也七天不用吃飯？絕對是緩兵之計，唬你們的打算再撈更多錢。
王女：我們也很納悶，回個手機不用幾秒，卻不讀不回。
最慘就是沒有合約，啥都沒有。不貼票，可能把我媽媽的支票拿去投害我媽媽跳票。還說我們報警也沒有用，還找個神經病砸店，說打傷人也沒事
我姐也說不要報警，說報了事情會更複雜。我們投資那人老公又家暴她，連請律師的錢都沒有了，房子的事是底線，我爸爸也很生氣
我爸媽辛苦一輩子，一下就被詐光了。就是太相信人了，張xx又跟我姐認識這麼久。她還拉了很多人，我們家就四個了，而且確實也拿到回饋，所以才覺得那麼好康。
對方問，你姐現在狀況怎麼樣了？財務。
她跟我們說是團購，但是不知道背後有人控制她。我的薪水都欠一個月。說上面不撥款
「所以你姐一開始就被控制了？」
「一開始我們都不知道想說投資可以分紅，也看不懂手法是什麼，然後把我們家搞得一直在借錢。再補的已經不是投資了，而是是叫我們把之前欠卡的錢要補上。但是黃金都被拿走了，還叫我們要補錢。
當初也不知道只能領10個月的回饋，而且也不是回饋，只是把錢分攤還給我們而已。
天上不會掉餡餅還是實實在在工作！不知道什麼時候才會結束…」
友人胡先生氣憤說，王家人非常單純，就是被李女還有幕後人用話術欺騙，當初只要有人堅持報警，也許一切都會不一樣。
所以，今天下午，決定帶著證據到豐原警分局提供給警方，成為台中5死命案重要證據之一。
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