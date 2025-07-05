豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人
豐原王家5口命案，警方昨天鎖定美容師同學張女及李姓女團長到案後，案情逐漸明朗，在案件中的角色為團購主，也是一步步向王家介紹地下錢莊的人，甚至可能聯手詐騙集團一起坑騙王家，更是專案小組未來要追查幕後集團的重要線索。
警方初步調查，王姓大女兒透過美容師同學張女而加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，再透過張女交給團長李女，李女再連同費用、數千元手續費再匯給她，王家大女兒覺得有利可圖，因而邀全家人都陸續加入代購。
但後來因對方的所有帳戶被列為警示帳戶，對方反以違約為由，要求王家賠償500萬元，這時團長李女再帶著王家人前往地下錢莊，以公寓押借200萬元，利息高達8萬元；6月23日王姓姐妹晚上8點多前去豐原一家當舖典當車子及機車，約9點離開。
據了解，王家人連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子全因「代購黃金」遭詐後，李女因討債找不到人，於7月1日下午2點多跑到當鋪詢問王家姊妹行蹤，被監視器畫面錄下，而李女因為問不到王家姐妹的下落，6分鐘後就一臉失望的離開。
據知，警方昨天下午將張女、李女依關係人查收到案後，由於2人對案情採避重就輕，言詞閃爍，警方在晚間9時許，先將張女移送後，將李女今天依詐欺罪嫌移送台中地檢署複訊。
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