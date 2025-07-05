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豐原王家投資黃金遭詐騙逼死 警方表示是標準「養套殺」詐騙手法

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
同為團購被害人A女（背對鏡頭者），今天上午向台中市議員謝志忠陳情被詐騙，表示同樣認識王家大女兒及張姓美容師。記者黑中亮／攝影
同為團購被害人A女（背對鏡頭者），今天上午向台中市議員謝志忠陳情被詐騙，表示同樣認識王家大女兒及張姓美容師。記者黑中亮／攝影

豐原一家五口命案中，由於王家人疑似是遭熟人設局，才落入團購黃金的假投資真詐騙圈套，最終欠下5百萬債務走上絕路，警方表示這就是目前最標準最常見的「養套殺」詐騙手法之一，讓王家嘗到甜頭後一步步深陷債務中，最終無以自拔。

據了解，豐原王家人除父親未寫遺書外，現場4封遺書內容都提到財務問題沒辦法解決，疑似是遭遇投資詐騙，導致全家人背上龐大債務，王姓一家五口最終選擇在住處輕生。

台中市議員謝志忠透露，王家生前曾向他求助，表示因信任大女兒同學，聽信對方介紹代購黃金能賺取佣金，每次代刷15萬元買金條，就能拿到3000元，且對方能在下期結帳日前繳清卡費，讓王家以為獲利頗豐。

後來同學因涉及詐騙案，帳戶被銀行列為警示戶，導致王家遭到波及，所有帳戶也都被凍結，李女團長便以違約為由索賠500萬元，王家迫於壓力只好開出支票，並將公寓抵押給地下錢莊借款200萬元，每月還得負擔利息8萬元，小兒子也必須靠借信貸還債，最終導致債務越滾越大無力償還而釀成悲劇。

整個養套殺的詐騙模式，警方透露詐團其實對準的標的物，就是黃金及違約金；首先就是先誆稱「代買黃金給你佣金」，讓被害人覺得有利可圖，雙方透過讓被害人發現有賺錢機會時投入，隨著信用卡額度被養大，詐團再帶走黃金逃之夭夭，而留下高昂的卡費，讓被害人獨自面對。

而後讓被害人嘗到甜頭，再騙取對方信任，再找個機會胡亂編織理由，例如本案的「違約」，要求被害人交出房子抵債，或向地下錢莊借款，支付違約金；最後隨著債務越滾越大，金額甚至超過千萬元，王家無力償還，債主開始上門討債，鬧得軍用品店生意無法繼續下去。

債務 被害人 詐騙 豐原 黃金

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