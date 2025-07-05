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豐原五口命案 「李團長」佯稱團購拉群 警不排除詐團「養套殺」手段
台中市豐原一家五口命案，豐原警方表示，李女（團購團長）一度拒絕夜間偵訊後，突稱身體不適經送醫治療一夜後，今天上午繼續接受警方偵訊中，預計下午依詐欺罪嫌移送台中地檢署複訊。
警方透露，檢警已知王姓一家5人家一氧化碳中毒，初判應為輕生死亡，而居中牽線介紹王家投資的死者長女同學張姓美容師，以及李姓女子兩人昨天已遭警方關係人傳喚到案後，由於李女身體不適先送醫治療，張女檢方複訊後予以飭回並限制住居，另由於目前全案仍在偵辦中，不排除向上擴大了解詐騙集團整個「養套殺」的手法與過程中。
據了解昨日張女在警局供稱，是知道王家對投資有興趣，於是介紹團購黃金投資，最後遭限制住居釋回而張女被飭限制住居後，今日個人臉書IG已經修改，設為不公開。
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