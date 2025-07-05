豐原5口命案…A受害人現身控「李團長」：王家大女兒曾稱她「很幫忙」

台中市5口命案震驚全台，檢警昨偵訊完仲介的張姓美容師後，限制住居處分。同樣由張女牽線的A女今早現身，指控自己被另名關鍵「李團長」先協助還款、後用車貸，到最後至今大約百萬刷卡買金豆，一開始有拿到退佣，但近期開始拖欠，卡已經被停。

台中市議員謝志忠說，A女透過張女認識李姓團購主，手法同樣是協助刷卡代購買金豆，賺取「退佣金」3千元，錢不夠，就被找去用車子等典當，手法套路都差不多。

A女與媒體對答：

A女說，本來就認識張女，當時張女自己有債務問題，由李女協助擺平債務，張女開心地說分享此事，並牽線李女也幫忙A女調解債務，也真的幫忙繳納。

A女指出，剛開始李女沒講到黃金，只有說到「團購」，李女要A女去借錢、借車貸，資金到位後，要求團購民生用品。當時還擔心會是詐騙，詢問了王家大女兒，王女還稱「李團長很幫忙，張女也很幫忙」，讓A女也頗為安心。

後來，因為A女有車貸壓力，李女開始行騙，詢問A女要不要加入「代購黃金」行列，李女也會幫忙繳交黃金費用，並且退佣金，整個刷黃金的錢大約有百萬，近期開始「東拖西拖」不繳納黃金費用，導致其中一張信用卡遭停。

A女解說，去年12月2日接觸團購團隊，被加入一個5、6人的群組，平時有「小幫手」幫忙，但懷疑該群組其實都是同一個人，自己心知肚明可能被欺騙。

謝志忠說，A女就是被詐團「釣魚式欺騙」，先給甜頭，讓他投入更多，但A女的情況，可能就是還沒到最後收網，整個套路就是放長線釣大魚。

豐原警分局昨日依照詐欺、洗錢等罪將張女移送，李女仍在警詢中，預計今日午後移送地檢複訊。