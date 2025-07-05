豐原5口走上絕路！上班族淚揭「金豆代購」黑幕：全家被拖進地獄

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女因「金豆代購」遭詐，欠下鉅額債務而走上絕路。警政署「165打詐儀表板」分享新案例，1名上班族也身陷「黃金豆代購」詐術，從刷卡5萬試水溫，到刷爆卡、全家拖下水加入，最終傾家蕩產，債台高築還被逼債，與王家悲劇如出一轍。

警方2日傍晚接獲報案，指王家小兒子二天沒上班，且曾透露家人債務，壓得他快想不開，會同當地里長洪源隆帶鎖匠開門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封信。

據了解，王家大女兒透過張姓女同學介紹，以刷卡買15萬元黃金賺取3000元佣金，後來王家人都投入，刷卡金額龐大，卻沒有收到佣金，還捲入詐欺案件受牽連，連房子抵押地下錢莊借款並遭追債，最後走向絕路，王妻向友人求救的最後一句，竟是絕望地說「那我就通通都完了」 。

警政署「165打詐儀表板」分享案例，一名上班族收入不多，但生活還過得去，經友人介紹，認識「黃金豆代購」賣家，對方稱最近黃金漲勢猛烈，金豆1顆約3000元，是很好入手的標的，且刷卡買金豆，再由賣家轉賣，只要每成功1筆交易，就會回饋「刷卡人」佣金，讓他很心動。

這名上班族表示，一開始確實有拿到數萬元佣金，讓他放下戒心，他的野心越來越大，從5萬元加碼到10萬、20 萬、75萬元，最後直接把信用卡刷爆，甚至拉全家人一起加入這個賺錢管道。

這名上班族指出，沒想到，某天賣家傳訊質問他，稱收到地檢署通知黃金豆交易涉及「跨國詐騙案」，帳戶被金管會和警方警示，而公司要求「清查責任人」，並指控他某筆交易出問題，準備向他提告求償，且金額高達上千萬。

這名上班族聽了發慌，但信用卡早已刷爆，親友也不願意借錢，最後只好在對方的介紹下向一個快速放款的「私貸平台」借款，並簽下借據和本票，但之後卻被催收高額利息，他絕望哀嘆「這債務就像無底洞一樣，永遠填不滿，彷彿墮入無盡的債務煉獄中」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980