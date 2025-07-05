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后里詐騙奪五命 凌濤：檢調為政治鷹犬 打詐何時大羈押？

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

豐原一家五口命案震驚全台，顯見詐騙集團手法層出不窮，國政基金會副執行長凌濤質疑，全台六月詐騙件數攀至1萬6388件，平均每天有546人受害，財產損失總金額高達89億元，司法檢調卻甘為政治鷹犬、投注大量資源為大罷免添柴火！他質疑，檢調何時要大搜索、大羈押，讓更多家庭慘劇不至於發生？

凌濤在臉書貼文指出，過去半年我國司法檢調資源，大比例投注在查辦個資法、偽造文書等罪，動輒全台搜索羈押，只為增添大罷免柴火，但對民眾來說，真正影響國人財產安全的詐騙案，怎麼越查越多，還是司法資源根本被錯置，讓宵小更有喘息空間？若能讓詐騙比照檢察官恐嚇案力度，相信很多詐欺案不會破不了案。

他舉例，桃園數據當中，前兩名都是投資詐騙，在自己的選服案件中，好幾件市民被詐金額數十萬、甚至百萬，都是節省一輩子的辛苦錢、養老退休金，影響家庭及生活，報案後要追的回來的困難度很高，有關單位應該加強多管道防止詐騙。

凌濤進一步質疑，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年4月發布的一份最新報告中，指「台灣已成東南亞日益猖獗的網路詐騙活動之犯罪洗錢中心」，法務部氣噗噗駁斥說損及台灣形象，但對照實際發生的詐騙數據，國人感受沒有太大落差。真正損及台灣形象的，恐怕是檢調成為政治鷹犬，不顧百姓，只顧清算異己，打掉雜質！

凌濤質疑，我國司法檢調何時要發起全台反詐大搜索、大羈押？無心打詐、只想清算，國人都看在眼裡。

凌濤 打詐 檢調 詐騙集團 豐原

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