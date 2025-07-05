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豐原一家五口命案 關鍵的「美容師同學」涉詐欺遭限制住居

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
王男夫妻與女兒遭詐騙後，曾到議員謝志忠豐原服務處尋求協助。圖／謝志忠提供
王男夫妻與女兒遭詐騙後，曾到議員謝志忠豐原服務處尋求協助。圖／謝志忠提供

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，警方破解王家大女兒手機，掌握重要關係人張姓美容師同學、團購黃金的李姓女子，4日警詢後深夜先將張女依詐欺罪嫌移送台中地檢署複訊，檢方漏夜複訊後命張限制住居。

市議員謝志忠表示，王家大女兒的美容師同學，以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，最後並反咬指控王家違約，導致王家背負高達500萬的債務。

台中地檢署4日相驗王家5具遺體，初判均一氧化碳中毒，呼吸衰竭死亡，排除外力介入，遺體不需解剖發還家屬，同時排除他殺嫌疑。

檢方也說，對本案「甚為重視」，對死者生前曾向民意代表陳情內容了解及深入調查，釐清本案有無涉及不法犯罪，不排除改分「偵」字案件，抓背後詐騙集團。

台中地檢署、豐原警分局4日上午開專案會議，就王姓一家5口留下遺書、手機通訊等分析，初步認定遇詐騙集團，另根據王家向民代陳情內下，指向王家大女兒的張姓美容師同學仲介投資ㄧ事，警方昨緊急通知張姓、李姓2名女子到案詢問。

據了解，本案因王家5人均身亡，缺乏被害人筆錄，留下手機對話訊息證據力有限，檢警第一時間難以釐清當中有無「詐術」，甚至是否還有其他債權人牽涉當中。

豐原分局昨初步警詢，深夜依詐欺罪嫌先將張女移送台中地檢署偵辦，檢察官漏夜複訊後命張女限制住居，並未諭知交保。

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死亡 被害人 詐欺 證據 豐原

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