聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案 團購黃金李女依詐欺嫌犯移送

聯合報／ 記者黑中亮曾健祐陳敬丰／台中報導
昨天豐原大道八段一間美容院，疑似是美容師同學可能曾經工作過的地方，但門戶緊閉。記者黃仲裕／攝影
昨天豐原大道八段一間美容院，疑似是美容師同學可能曾經工作過的地方，但門戶緊閉。記者黃仲裕／攝影

台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方昨傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金成員李姓女子，警方昨深夜先依詐欺罪嫌將李女移送檢方複訊，張女仍詢問中，張表示只負責牽線。檢警表示，從王家留下的字條、手機通訊內容，以及向民代陳情的內容，初步認定王家遇到詐騙集團。

根據王家生前向議員求救的內容，長女在張姓美容師介紹下，刷信用卡代購黃金，最後背上巨額債務，甚至簽支票、抵押房產給地下錢莊等；議員指近半年常有人到王家店面找碴，另王家長女的同學張女疑涉案。

台中地檢、豐原分局昨上午開專案會議，就王家留下的字條、手機通訊等分析，初步認定遇詐騙集團；另根據王家向民代陳情內容，警方昨緊急通知張女自行到案詢問，另也找到團購黃金的李女到案說明。

據了解，本案因王家5人均身亡，缺乏被害人筆錄，留下手機對話訊息的證據力有限，檢警第一時間難以釐清有無「詐術」、是否有其他債權人牽涉當中，突破性關鍵證據尚有相當距離，僅能先由張女等人到案釐清。

豐原警分局偵查隊副隊長陳登義表示，專案小組依據相關事證，已將關鍵人物查收到案，還原事實。警方不願證實關鍵人物身分，僅強調會依法偵辦。警方已調閱死者住處外的監視畫面，近半年有不明人士上門，將追查其身分釐清案情。

張姓美容師的母親、男友昨一度到豐原警分局找人，停留5分鐘不見張女後離去。張女媽媽說，王家長女與其母都是女兒的客人，曾來做臉與美甲、美容。

張女曾租用豐原大道八段一處透天厝，昨現場無人應門。該屋主收到騷擾電話，昨下午聲明，張姓美容師曾在去年1至7月租小套房當工作室，租約結束已無往來。

台中市長盧秀燕昨表示，豐原5死命案是悲劇，跡象顯示可能遭詐騙走上絕路，她指示警局務必查明真相，類似的分期代購賺取佣金就是詐騙，遇到詐欺案件要向外求救，有很多機制可以協助，應該讓壞人繩之以法，而不是無辜市民犧牲。

檢警分析，全案幕後詐騙集團仍不明，依據議員說法，若該美容師以話術吸引王家人砸錢投資，不排除會被列為詐團共同正犯，通常第一時間會以關係人身分約談，視其涉案程度、通話對象，甚至是金流等，若有向上突破，就有可能轉列為被告偵訊、移送。

豐原

延伸閱讀

台中豐原5口陳屍家中 1名關係人改列犯嫌移送

豐原五口命案 2關鍵人物到案說明！團購黃金女成員遭警依詐欺罪嫌移送

台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

豐原五口命案關鍵人已到案偵訊 警方不否認是張姓美容師

相關新聞

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

台中市豐原區一家五口命案，由於疑似牽涉黃金詐騙案，造成王男全家背負龐大債務而尋死，檢警已介入調查，台中市議員謝志忠指出，...

銀行員曝黃金詐騙手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

台中市豐原區一家五口命案，疑因成員是黃金詐騙案受害人，舉家走上絕路。PTT八卦版任職銀行的網友透露，前陣子是黃金漲，一堆...

豐原五口命案 團購黃金李女依詐欺嫌犯移送

台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方昨傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金成員李姓女子，警方昨深夜先...

豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。中山附醫法醫科主任高大成直指，此類詐騙案最...

豐原五口命案 2關鍵人物到案說明！團購黃金女成員遭警依詐欺罪嫌移送

台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方今天傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金的李姓女子，警詢至深夜後...

台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，檢方今天赴殯儀館相驗釐清死因。白家孫子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。