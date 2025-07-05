豐原五口命案 團購黃金李女依詐欺嫌犯移送

台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方昨傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金成員李姓女子，警方昨深夜先依詐欺罪嫌將李女移送檢方複訊，張女仍詢問中，張表示只負責牽線。檢警表示，從王家留下的字條、手機通訊內容，以及向民代陳情的內容，初步認定王家遇到詐騙集團。

根據王家生前向議員求救的內容，長女在張姓美容師介紹下，刷信用卡代購黃金，最後背上巨額債務，甚至簽支票、抵押房產給地下錢莊等；議員指近半年常有人到王家店面找碴，另王家長女的同學張女疑涉案。

台中地檢、豐原分局昨上午開專案會議，就王家留下的字條、手機通訊等分析，初步認定遇詐騙集團；另根據王家向民代陳情內容，警方昨緊急通知張女自行到案詢問，另也找到團購黃金的李女到案說明。

據了解，本案因王家5人均身亡，缺乏被害人筆錄，留下手機對話訊息的證據力有限，檢警第一時間難以釐清有無「詐術」、是否有其他債權人牽涉當中，突破性關鍵證據尚有相當距離，僅能先由張女等人到案釐清。

豐原警分局偵查隊副隊長陳登義表示，專案小組依據相關事證，已將關鍵人物查收到案，還原事實。警方不願證實關鍵人物身分，僅強調會依法偵辦。警方已調閱死者住處外的監視畫面，近半年有不明人士上門，將追查其身分釐清案情。

張姓美容師的母親、男友昨一度到豐原警分局找人，停留5分鐘不見張女後離去。張女媽媽說，王家長女與其母都是女兒的客人，曾來做臉與美甲、美容。

張女曾租用豐原大道八段一處透天厝，昨現場無人應門。該屋主收到騷擾電話，昨下午聲明，張姓美容師曾在去年1至7月租小套房當工作室，租約結束已無往來。

台中市長盧秀燕昨表示，豐原5死命案是悲劇，跡象顯示可能遭詐騙走上絕路，她指示警局務必查明真相，類似的分期代購賺取佣金就是詐騙，遇到詐欺案件要向外求救，有很多機制可以協助，應該讓壞人繩之以法，而不是無辜市民犧牲。

檢警分析，全案幕後詐騙集團仍不明，依據議員說法，若該美容師以話術吸引王家人砸錢投資，不排除會被列為詐團共同正犯，通常第一時間會以關係人身分約談，視其涉案程度、通話對象，甚至是金流等，若有向上突破，就有可能轉列為被告偵訊、移送。