台中豐原5口陳屍家中 1名關係人改列犯嫌移送
台中豐原區一家5口陳屍家中，警方今天找來長女的同學、開設美容院的張女和負責團購黃金的李女釐清案情，晚間將李女依詐欺罪嫌移送台中地檢署複訊。
台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，相驗遺體後，初步排除他殺嫌疑。檢警組成專案小組調查，今天下午帶回王家長女的同學張姓女子，以及負責團購黃金的李姓女子，2人均以關係人身分到案。
不過，2人在警詢過程均避重就輕，晚間警方依照詐欺等罪嫌將李女移送台中地檢署，將由檢察官進行複訊。至於張女尚在警局接受警詢。
據了解，張女和李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示後悔太相信張女，進而投資代購黃金欠下大筆債務。對此，警方表示目前積極調查。
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