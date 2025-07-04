快訊

豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

台中雷雨用倒的！文心路大淹水「機車如陸上行舟」心驚膽戰

台中豐原5口陳屍家中 1名關係人改列犯嫌移送

中央社／ 台中4日電

台中豐原區一家5口陳屍家中，警方今天找來長女的同學、開設美容院的張女和負責團購黃金的李女釐清案情，晚間將李女依詐欺罪嫌移送台中地檢署複訊。

台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，相驗遺體後，初步排除他殺嫌疑。檢警組成專案小組調查，今天下午帶回王家長女的同學張姓女子，以及負責團購黃金的李姓女子，2人均以關係人身分到案。

不過，2人在警詢過程均避重就輕，晚間警方依照詐欺等罪嫌將李女移送台中地檢署，將由檢察官進行複訊。至於張女尚在警局接受警詢。

據了解，張女和李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示後悔太相信張女，進而投資代購黃金欠下大筆債務。對此，警方表示目前積極調查。

豐原

延伸閱讀

豐原五口命案 2關鍵人物到案說明！團購黃金女成員遭警依詐欺罪嫌移送

台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

45歲日本女星陳屍家中！死前自爆「罹患憂鬱症」

豐原五口命案關鍵人已到案偵訊 警方不否認是張姓美容師

相關新聞

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

台中市豐原區一家五口命案，由於疑似牽涉黃金詐騙案，造成王男全家背負龐大債務而尋死，檢警已介入調查，台中市議員謝志忠指出，...

銀行員曝黃金詐騙手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

台中市豐原區一家五口命案，疑因成員是黃金詐騙案受害人，舉家走上絕路。PTT八卦版任職銀行的網友透露，前陣子是黃金漲，一堆...

豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。中山附醫法醫科主任高大成直指，此類詐騙案最...

豐原五口命案 2關鍵人物到案說明！團購黃金女成員遭警依詐欺罪嫌移送

台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方今天傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金的李姓女子，警詢至深夜後...

豐原五口命案關鍵人已到案偵訊 警方不否認是張姓美容師

豐原分局偵辦五口一家命案的專案小組，經過一整天抽絲剝繭，傍晚專案小組終於宣布已找到一名重要關係人，並帶回分局偵訊中。議員...

台中豐原5口命案「僅父1人沒留遺書」 高大成：案情恐不單純

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。中山附醫法醫科主任高大成認為，僅王姓屋主1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。