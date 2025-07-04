豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。中山附醫法醫科主任高大成直指，此類詐騙案最擅長利用通膨時代下，基層低薪族想賺錢的心理，先給甜頭再以「月入十萬」等豐厚金額引誘加碼巨資，再捲款人間蒸發，讓受害者求助無門，手法極為惡劣。

警方前天傍晚接獲報案，指王家小兒子二天沒上班，且曾透露家人債務，壓得他快想不開，警方會同當地里長洪源隆帶鎖匠開門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封信。

據了解，王家大女兒透過張姓女同學介紹，以刷卡買15萬元黃金賺取3000元佣金，後來王家人投入，刷卡金額龐大，卻沒有收到佣金，還捲入詐欺案件，致王家人受到牽連並被控違約，連房子抵押地下錢莊借款，並遭追債，最後走向絕路，王妻向友人求救的最後一句，竟是絕望地說「那我就通通都完了」 。

高大成研判，王家一家五口都成年，且有正當工作，為何因投資黃金遭詐而走上絕路？王家人可能在意識到可能遭詐後，曾經詢問過相關人士，但得到的答案卻是「是你自己要投資的」，很難抓到對方有詐騙，也有可能是對方再慫恿加碼投資，越借越多，騙到王家傾家蕩產。

高大成舉例，他曾遇過一名上班族遇到詐騙，對方宣稱投資100萬元，就有月收1萬的利息，果真上班族投資半年來，陸續收到6萬元利息，後在對方慫恿下，上班族再投資1000萬元，想要月收11萬元，結果對方從此人間蒸發。

高大成說，這種詐騙手法最可怕的是被害者即使被詐騙到傾家蕩產，但一打聽到自己有投資事實，卻很難抓到，曝露在通膨時代，一般基層民眾想要賺大錢的心理，尤其是薪資低的民眾，最想要「賺錢」，卻苦無投資管道，一旦得知有投資管道，趨之若鶩，結果誤陷詐騙圈套。

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