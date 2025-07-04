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豐原五口命案 2關鍵人物到案說明！團購黃金女成員遭警依詐欺罪嫌移送
台中豐原王家5口疑遭詐騙後尋短，專案小組昨密集開會，警方今天傳喚王家長女同學張姓美容師、團購黃金的李姓女子，警詢至深夜後，依詐欺罪嫌將李女移送檢方複訊。
警方表示，本案因王家5人均已身亡，缺乏被害人筆錄，留下手機對話訊息證據力有限，檢警第一時間難以釐清當中有無「詐術」，一方面將5人手機送科偵進行破解外，至於是否還有其他債權人牽涉當中，仍缺少突破性關鍵證據，因此今天下午先找到張女、李女2人。先依關係人身分傳喚到案釐清。
豐原分局表示，專案小組依據相關事證，將2位關鍵人物查收到案，一一還原相關事實後，晚間初步掌握相關事證後，先將李女從關係人轉為嫌犯身分，晚間依詐欺罪嫌先移送檢方複訊，張女仍留置在警方繼續配合調查案情。
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