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台中豐原祖孫命案兒、媳現身 孫子靈位前放牛奶惹鼻酸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，白妻（左二）今悲見丈夫最後一面。記者趙容萱／攝影
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，白妻（左二）今悲見丈夫最後一面。記者趙容萱／攝影

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，檢方今天赴殯儀館相驗釐清死因。白家孫子靈位前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸；白家兒子因生病，今年5月將男嬰交給白翁照顧，如今頓失二名至親，帶妻子現身，他獨自一人在角落，眼神黯淡相當悲傷。

據調查，白翁為國立大學退休講師，40多歲兒子因身體因素，回家與父母同住，5月將孫子交給白翁照顧，媳婦則住在娘家。

昨天上午9時47分許，白翁從住處大樓墜落，警方獲報，白翁已身亡，白妻與員警在住處發現孫子溺斃浴室塑膠盆內，並留有白翁寫給她的字條，稱先帶走孫子，「以死謝罪」。白妻表示，丈夫曾說同時照顧兒子與孫子太累，一周前叫兒子回自己家，他則繼續照顧孫子，不知丈夫為何尋短。

白家祖孫遺體均安置於崇德殯儀館，今天上午，白妻、兒子、媳婦與其他親友都抵達布置靈位，除了有便當祭拜外，孫子靈位前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，家屬們以淚洗面，氣氛哀戚。

台中地檢署檢察官吳婉萍今天下午赴崇德殯儀館，會同法醫相驗豐原爺孫遺體，滿頭白髮的白妻見完丈夫最後一面後，嚎啕大哭，哭到全身無力，難以接受，需旁人攙扶，親友也頻頻拭淚，場面哀淒。翁的媳婦確認孫子身分，一臉悲淒。

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台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，孫子靈位（右）前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸。記者趙容萱／攝影
台中豐原白姓大學退休講師與孫子命案，孫子靈位（右）前擺放一瓶生前最愛喝的牛奶，惹人鼻酸。記者趙容萱／攝影

豐原

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