豐原五口命案關鍵人已到案偵訊 警方不否認是張姓美容師

豐原分局偵辦五口一家命案的專案小組，經過一整天抽絲剝繭，傍晚專案小組終於宣布已找到一名重要關係人，並帶回分局偵訊中。議員謝志忠昨提及，死者王家大女兒是由開設美容院的同學張女牽線加入投資，懷疑「這人居中仲介嫌疑最大」。今媒體詢問對於是否已將張姓美容師傳訊到案，警方並不否認，但為配合繼續偵辦，也不願進一步證實。

豐原警方表示，目前破解王家大女兒手機中，中午疑似涉及豐原五口之家命案的張姓美容師的母親及男友，一度聞訊趕來豐原分局找人，但沒有發現張女，停留5分鐘便乘車轉去他處，當時張母一度說，王家大女兒跟媽媽是女兒的客人，同學之間都會寒喧聊天而已，並沒有談到投資的事。

豐原分局辦案人員之後前往台中市警局說明案情後，傍晚正式表示，專案小組已經依據相關事證將關鍵人物查收到案，目前刻正積極調查中；但對於是否已將張姓美容師同學傳訊到案，警方並不否認，為配合偵辦也不願進一步證實身分。

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