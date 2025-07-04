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台中豐原5口命案「僅父1人沒留遺書」 高大成：案情恐不單純

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。中山附醫法醫科主任高大成認為，僅王姓屋主1人未留下書信？案情恐不單純，可透過抽血釐清。

警方前天傍晚接獲報案，指王家小兒子二天沒上班，且曾透露家人債務，壓得他快想不開，警方會同當地里長洪源隆帶鎖匠開門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封信。

法醫昨相驗完畢，全家人皆因一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體已發還家屬。

高大成指出，全家僅王姓屋主1人未留下遺書，王姓屋主或許不想寫，也有可能是「根本沒想死」，但因其他4人想死，是否有加工自殺？可透過查遺書、抽血釐清。

高大成說明，另外，也可以追查遺書是手寫還是電腦打字，若不是手寫，而是以電腦打字形式留下，打字比較好偽造，如果全部都用同一個人打的，就可能有問題，筆跡比對在此案中是重要線索。

高大成認為，更關鍵的是，自殺手法的組合也不尋常。自殺的人通常只會用一種方法，不會同時吃安眠藥又燒炭，有可能是不想死的被藥物控制後加工死亡。

高大成建議，此案要對死者抽血，檢驗是否含有安眠藥成分。若血液中驗出安眠藥反應，卻在胃部未發現藥物殘留，代表可能是被下藥，這將使案件性質從自殺轉向他殺；抽血也能檢測死者血中一氧化碳濃度，確認是否是在生前燒炭，抑或死後才點燃炭火。「如果死後才燒炭，這就是殺人，再燒屍的行為了。」

他認為，檢方目前未傾向解剖，可能是基於「法律觀點」認為若所有人都已死亡，就無法再追究刑責，但他認為，社會大眾仍有權利知道這是否是單純的自殺事件，或藏有他殺的可能。找出「想死的理由」才是重點。如果說他們完全自願，那也要能釐清。

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台中市豐原區驚傳一家五口死亡悲劇，家屬昨悲赴東海殯儀館認屍。記者曾健祐／攝影
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豐原

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