台中豐原祖孫命案今相驗 白髮嬤悲赴殯儀館見夫最後一面

台中豐原74歲白姓大學退休講師昨墜樓身亡，他照顧的11個月大孫子溺斃家中塑膠盆內，警方研判白某疑溺死孫子後尋短，檢方今天相驗釐清死因。痛失丈夫和孫子的白妻滿頭白髮，今到崇德殯儀館見丈夫最後一面，相驗後哀痛逾恒、痛哭不止，白翁媳婦也一臉哀淒，現身確認孫子身分。

據調查，白翁為國立大學退休講師，40多歲兒子因身體因素，日前回家與父母同住，媳婦則住在娘家。

昨天上午9時47分許，白翁從住處大樓墜落，警方獲報，白翁已身亡，白妻與員警在住處發現孫子溺斃浴室塑膠盆內，並留有白翁寫給她的字條，稱先帶走孫子，「以死謝罪」。白妻表示，丈夫曾說同時照顧兒子與孫子太累，一周前叫兒子回自己家，他則繼續照顧孫子。不知丈夫為何尋短。

台中地檢署檢察官吳婉萍今天下午赴崇德殯儀館，相驗豐原爺孫命案，包括白妻、兒子、媳婦等家屬今天到場確認白翁和孫子身分，白妻在確認丈夫身分後，哀痛掩面痛哭，後由白翁的媳婦確認孫子身分，白妻過程多度難過到痛哭不止，難以接受。

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