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豐原五口命案美容院遭波及 房東聲明「租約僅半年」：與美容師無往來

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
一家五口命案發生後，豐原大道八段美容院房東之後接到很多的騷擾電話，加上看到Google評論上的眾多不當留言後，不得不對外發出聲明。記者陳秋雲／攝影
一家五口命案發生後，豐原大道八段美容院房東之後接到很多的騷擾電話，加上看到Google評論上的眾多不當留言後，不得不對外發出聲明。記者陳秋雲／攝影

台中一家五口命案，由於王家大女兒及媽媽曾在豐原大道八段一間美容與張姓美容師約做臉，張女介紹王家以信用卡刷黃金衍生後續詐騙情事。今早美容院門口擠滿大批媒體記者，針對有媒體報導該處是張姓美容師住處，今午房東發聲明反駁，強調張女只是去年短期租賃店面，租約結束後與張女無任何往來。

五口命案發生後，由於眾多媒體擠滿豐原大道的店面門口，鄰居害怕而向派出所報案請求了解，後來發現這間美容院只是美容師同學可能曾經工作過的地方，店家一早就拉下鐵門，不敢營業，房東之後接到很多的騷擾電話，加上看到Google評論上的眾多不當留言後，不得不對外發出聲明。

女房東下午指出，對於近期豐原發生一家五口命案令人沉痛，該案張姓美容師曾於2024年1月至同年7月簽訂房屋租賃契約，在豐原大道八段承租過一小套房作為工作室用途，自己僅作為房東，不過問張姓美容師工作上及私人領域之相關事務。

這位女房東並說，近日有媒體指出此承租地點為張姓美容師住處，此為不實訊息，造成他的困擾，強調雙方於去年租賃契約結束後，便與張姓美容師無任何往來。

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一家五口命案發生後，豐原大道八段美容院房東之後接到很多的騷擾電話，加上看到Google評論上的眾多不當留言後，不得不對外發出聲明。記者黑中亮／翻攝
一家五口命案發生後，豐原大道八段美容院房東之後接到很多的騷擾電話，加上看到Google評論上的眾多不當留言後，不得不對外發出聲明。記者黑中亮／翻攝

命案 房東 豐原

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