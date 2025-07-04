不是錢壓垮他們而是絕望 律師揭五口命案背後可能的心理衝擊

台中豐原傳出一家五口疑似因債務壓力輕生的憾事，引發社會震驚。律師王至德指出，這起事件凸顯短時間內承擔鉅額債務所造成的心理衝擊，呼籲面臨財務困境的民眾勇敢求助，不要因絕望走上絕路。

據了解，該起家庭悲劇疑與一種「刷卡代購黃金」手法有關。死者的大女兒疑似加入群組後，刷卡購買黃金再交由他人轉售，對方承諾會代繳卡費，並支付手續費。因初期「獲利」明顯，甚至邀請家人共同參與。不料交易中斷、資金無法收回，全家最終疑因短時間累積約500萬元債務而陷入絕境。

王至德指出，他長年協助債務人處理法律問題，接觸過數百件債務案例。他表示，多數債務人其實並非長期惡性負債，而是短時間內遭遇重大變化，導致心理崩潰。他指出，「真正讓人撐不下去的，往往不是金額，而是從安穩生活墜入混亂深淵的絕望感。」

他分享，有些當事人原本擁有穩定生活，卻在短期內失去財產、名聲，並面臨數百萬元債務壓力，心情急轉直下。「從人間掉進自己想像中的地獄，根本來不及反應」，王至德強調，這種心理轉折若缺乏支持，後果難以想像。

他提醒民眾，不論欠下多少債務，都仍有法律途徑可協助解決，例如透過法院申請更生或清算，讓債務重新安排、逐步償還或依法免除。他說，「錢還不出，真的沒關係，還有很多人欠幾百萬、幾千萬，也活得好好的。

王至德也呼籲社會，應更重視心理支持系統與法律協助，尤其在經濟詐騙與高風險理財案件頻傳的當下，金融教育與詐騙警覺更形重要。他表示「求助不丟臉，絕望才可怕。請相信，債務可以解決，生命卻無法重來。」

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