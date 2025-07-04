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豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見
在警方破解王家大女兒手機後，疑似已找到豐原五口之家命案的重要關係人張姓美容師同學，並帶回偵訊中。張姓美容師同學的母親及男友中午來到豐原分局遍尋不著後，停留5分鐘後乘車轉去他處，對此豐原警方並不願證實。
張姓美容師是王家大女兒的同學，命案發生後一度失聯中，據悉警方掌握通聯紀錄後，上午已疑似找到張姓美容師，張母隨後跟著來到豐原分局想配合說明，但警方表示美容師並不在分局後離去。
張母一度指出，王家大女兒跟他媽媽是女兒的客人，有做臉和做美甲美容，同學之間都會聊天，王家大女兒問張姓同學為何最近看起來比較好了，因為先前女兒因為疫情生意不好，經濟一度並不好，兩人聊著聊著都很親切，並沒有談到投資的事，而後不再多說什麼，便和美容師女兒一同轉去他處。
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