豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

在警方破解王家大女兒手機後，疑似已找到豐原五口之家命案的重要關係人張姓美容師同學，並帶回偵訊中。張姓美容師同學的母親及男友中午來到豐原分局遍尋不著後，停留5分鐘後乘車轉去他處，對此豐原警方並不願證實。

張姓美容師是王家大女兒的同學，命案發生後一度失聯中，據悉警方掌握通聯紀錄後，上午已疑似找到張姓美容師，張母隨後跟著來到豐原分局想配合說明，但警方表示美容師並不在分局後離去。