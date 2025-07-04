豐原5口命案 2女兒棄軍人夫赴死？高大成揭關鍵

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。其中，二女兒為何為拋下現役軍人丈夫，與家人共赴黃泉？引發討論。中山附醫法醫科主任高大成猜測，二女兒可能怕丈夫怪罪，加上債務龐大，「留下來的人就必須承擔一切」。

警方前天傍晚接獲報案，指王家小兒子二天沒上班，且曾透露家人債務，壓得他快想不開，警方會同當地里長洪源隆帶鎖匠開門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封信。

法醫昨相驗完畢，全家人皆因一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體已發還家屬。

高大成指出，全家僅王姓屋主1人未留下書信，或許不想寫遺書，也有可能不想死，但因其他4人想死，因此被下藥，是否有加工自殺？可透過查遺書、抽血確認。

高大成說，王家恐遭詐團以「追加投資可回本」，從最早的以每次15萬元刷卡買黃金，便可取得3000元的佣金等話術欺騙，最後越投資，金額像滾雪球越滾越大，導致債務不斷擴大，加上「無法舉證」，外界看來是投資失利，王家人自覺無法挽回，才發生憾事。

高大成研判，王家人可能曾猶豫，但千萬債務過於龐大，誰留下來就必須承擔這一切，而二女兒也拋下丈夫選擇離去，恐怕是「怕丈夫怪罪於她」，曾一度求助，但全家早已陷入絕望且死意堅決。

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