快訊

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

台幣狂飆民眾瘋買外幣 專家：日圓走升前快把握機會

豐原5口命案 2女兒棄軍人夫赴死？高大成揭關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市豐原區驚傳一家五口死亡悲劇，家屬昨悲赴東海殯儀館認屍。記者曾健祐／攝影
台中市豐原區驚傳一家五口死亡悲劇，家屬昨悲赴東海殯儀館認屍。記者曾健祐／攝影

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。其中，二女兒為何為拋下現役軍人丈夫，與家人共赴黃泉？引發討論。中山附醫法醫科主任高大成猜測，二女兒可能怕丈夫怪罪，加上債務龐大，「留下來的人就必須承擔一切」。

警方前天傍晚接獲報案，指王家小兒子二天沒上班，且曾透露家人債務，壓得他快想不開，警方會同當地里長洪源隆帶鎖匠開門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封信。

法醫昨相驗完畢，全家人皆因一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體已發還家屬。

高大成指出，全家僅王姓屋主1人未留下書信，或許不想寫遺書，也有可能不想死，但因其他4人想死，因此被下藥，是否有加工自殺？可透過查遺書、抽血確認。

高大成說，王家恐遭詐團以「追加投資可回本」，從最早的以每次15萬元刷卡買黃金，便可取得3000元的佣金等話術欺騙，最後越投資，金額像滾雪球越滾越大，導致債務不斷擴大，加上「無法舉證」，外界看來是投資失利，王家人自覺無法挽回，才發生憾事。

高大成研判，王家人可能曾猶豫，但千萬債務過於龐大，誰留下來就必須承擔這一切，而二女兒也拋下丈夫選擇離去，恐怕是「怕丈夫怪罪於她」，曾一度求助，但全家早已陷入絕望且死意堅決。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

債務 豐原 高大成

延伸閱讀

豐原一家五口遭詐命案 疑關鍵人物工作地點大門深鎖

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

豐原五口之家命案 王家20年好友透露王妻求救：詐騙過程不到1個月

豐原祖孫命案…退休大學師疑照顧兒孫身心俱疲 留言給妻：先帶走孫子

相關新聞

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

台中市豐原區一家五口命案，由於疑似牽涉黃金詐騙案，造成王男全家背負龐大債務而尋死，檢警已介入調查，台中市議員謝志忠指出，...

銀行員曝黃金詐騙手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

台中市豐原區一家五口命案，疑因成員是黃金詐騙案受害人，舉家走上絕路。PTT八卦版任職銀行的網友透露，前陣子是黃金漲，一堆...

豐原五口之家命案 王家20年好友透露王妻求救：詐騙過程不到1個月

台中市豐原區王男與妻子凃女疑似遭「代購黃金」詐騙，台中地檢署主動分案調查中，據王家多年好友透露，整個詐騙過程「非常快！」...

豐原5口命案 2女兒棄軍人夫赴死？高大成揭關鍵

台中市豐原區驚傳一家五口，包含王姓夫妻和三名成年兒女投資黃金遭詐騙，走上絕路。其中，二女兒為何為拋下現役軍人丈夫，與家人...

豐原一家五口遭詐命案 疑關鍵人物工作地點大門深鎖

台中市豐原區昨天發生一家五口命案，民進黨議員謝志忠表示，當事人在事發前有向他求助被詐騙，關鍵人物是王家大女兒的同學，她在...

豐原五死案件疑遭詐欺 盧秀燕：碰到困難不要獨自承擔

台中豐原昨驚傳5死命案，目前諸多跡象顯示該家人可能遭到詐騙。台中市長盧秀燕今天表示，這是個令人心碎的悲劇，已經指示警局務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。