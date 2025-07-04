豐原五死案件疑遭詐欺 盧秀燕：碰到困難不要獨自承擔

台中豐原昨驚傳5死命案，目前諸多跡象顯示該家人可能遭到詐騙。台中市長盧秀燕今天表示，這是個令人心碎的悲劇，已經指示警局務必查明是否真的是因為詐騙才導致這家人走上絕路，也呼籲市民，碰到困難一定要向外求救，不要獨自承擔。

盧秀燕今天受訪說，豐原5死命案是個悲劇，令人心碎，部分跡象顯示他們可能是遭到詐騙，過不去才走上絕路，她已經指示警局務必要讓真相大白；遇到詐欺案件要向外求救，一定有辦法解決，有很多機制可以協助，應該要讓壞人被繩之以法，而不是由無辜的市民犧牲。

盧秀燕表示，詐騙已經是國安問題，不少知識分子如法官、教授與公務員受害，甚至不久前桃園副市長王明鉅的親戚也被詐騙，一定要提高警覺；市府也一再呼籲，現在有些案件是教民眾做分期代購，可從中賺取佣金，這就是詐騙，詐騙手法日新月異，民眾若真的受害一定要求救。

台中市府法制局長李善植指出，目前主要透過宣導的方式盡量減少詐騙案件，民眾不幸受害，市府可以提供免費的法律諮詢，讓受害者更了解後續刑事報案或民事求償的管道；若有經濟困難，市府也可以協助轉介免費的法律扶助律師幫忙打官司。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980