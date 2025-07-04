銀行員曝黃金詐騙手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

台中市豐原區一家五口命案，疑因成員是黃金詐騙案受害人，舉家走上絕路。PTT八卦版任職銀行的網友透露，前陣子是黃金漲，一堆投資客，「這陣子買黃金的，大概有一半都是被詐騙」，光是他一個人上周就阻擋了700萬元，他推論1周全台被詐個上億根本輕輕鬆鬆，「這就很典型地面師案件，最近真的多到難以想像的程度」。

該名銀行員分析地面師詐騙手法，首先是誘騙人投資，接著要求把錢轉換成黃金交付地面師，「現金超級落伍，不時尚，黃金小小一塊300萬，超方便交易，而且前陣子大漲，讓銀行都覺得你買來正常投資的，也不太會懷疑」。

他表示，如果受害人沒錢，詐團會推薦配合的錢莊當舖、房子拿來抵押，重點是當舖都是合法立案的，而且辦的流程超快，「你自己要拿房子來抵押的，錢被騙走是你跟詐團的事，跟我當舖沒關」。所以資金來源追一追，最後都是追到當舖負責人，都直接用真名匯給被害人的，完全沒在怕。

「然後你抵押1000萬，我只匯給你900萬，直接先扒你一層皮」，該名網友表示，所以很多被害人不願承認被詐騙，因為承認了，我至少損失100萬了，但這就是盲點罷了。

該名網友列出2個明顯是被詐騙的表徵，「準確率90%」，第一，「來買黃金，卻完全不在意買的規格」，因為黃金馬上就要交給車手，但是才不會有人一天到晚買大塊的黃金，如果不是做黑的，就是被詐騙，沒第三種。第二，說出「我自己的錢被騙，我自己負責」，這種更好笑，所以你自己都知道這東西可能是詐騙，你還是堅持要做，「而且你被騙了錢，詐團就有更多錢去騙其他人，所以你能負責什麼？負責別人的生命嗎？」

網友留言，「詐騙集團也很認真的，你想到的客戶關懷提問，他們都有話術應對」、「很多詐騙集團會洗腦被害人，別讓別人、家人知道，破壞自己發財大夢」、「不重判，搞什麼防堵都是徒勞」、「像這種案例，政府反而都沒宣導」、「如果用大罷免的力道來宣導，能救回多少人」、「台灣到底還要被詐騙害死多少人」。

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