豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

台中市豐原區一家五口命案，由於疑似牽涉黃金詐騙案，造成王男全家背負龐大債務而尋死，檢警已介入調查，台中市議員謝志忠指出，「王家大女兒的同學開美容工作室，是她的同學，媽媽也會去那邊做美容做臉，於是他們有非常大的信任感，所以才會問王家有這種好康要不要。」

謝志忠點出關鍵訊息說，幕後疑似有更大操盤者，以及王家大女兒的美容師同學，以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，最後並反咬指控王家違約，導致王家背負高達500萬的債務。

台中一家五口命案，疑似因為投資代購黃金遭詐騙，受不了債務壓迫而尋短離世，豐原分局昨晚不僅重回現場蒐證，警方更掌握王家大女兒的手機，連夜送鑑識單位破解後，希望進一步掌握美容師同學的身分行蹤，以及幕後更大操盤者。

今天上午豐原大道八段一間美容院的門口，更是擠滿了大批媒體記者，鄰居害怕而向派出所報案請求了解，後來發現這間美容院只是美容師同學可能曾經工作過的地方，店家一早就拉下鐵門，不敢營業。

豐原分局表示，上午中地檢署與豐原分局召開專案小組會議，已著手進行相關查緝作為，務求還原事實真相，若涉及不法，必依法嚴辦。

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